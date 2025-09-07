Una joven de chubutense denunció que le vaciaron la cuenta bancaria con la plata de una indemnización por comprar un lavarropas

Una joven de Puerto Madryn denunció haber sido víctima de una estafa virtual que le dejó la cuenta bancaria en cero, con la pérdida total de la indemnización que había cobrado días atrás por despido laboral.

El hecho fue expuesto públicamente en redes sociales y también en sede policial, mientras la víctima solicita ayuda a la comunidad para poder afrontar la situación.

“Me robaron la indemnización que me habían pagado hace 10 días porque me despidieron sin causa de mi trabajo. Quedé con las cuentas en 0, sin comida ni efectivo”, relató Sofía Murúa en diálogo con el diario Jornada, visiblemente angustiada por lo ocurrido.

Según explicó, la maniobra comenzó cuando publicó en redes sociales la venta de un lavarropas usado en 250 mil pesos. Minutos después fue contactada por un supuesto comprador identificado como “Carlos Raúl Fernández”, quien le propuso abonar parte en transferencia y el resto en efectivo. La víctima aceptó y envió su CBU para concretar la operación.

Poco después recibió un comprobante de depósito por 450 mil pesos a nombre del comprador, aunque al revisar sus cuentas constató que el dinero no había ingresado. Al reclamar, el supuesto comprador argumentó que se trataba de un error y que el banco se comunicaría con ella.

Posteriormente, Murúa recibió un llamado de un supuesto operador de Tarjeta Naranja que, conociendo sus datos personales, le pidió dar de baja dos préstamos por un total de más de 3,1 millones de pesos. A través de esa maniobra, lograron vaciar sus cuentas y además tramitar un crédito en MercadoPago por 643 mil pesos, lo que agravó aún más la situación financiera.

Entre lágrimas, la joven compartió un pedido de ayuda a través de Instagram: “No sé cómo seguir, solo pido ayuda. Estoy en cero, no tengo para comer y también necesito trabajo”.

La denuncia ya fue presentada en la Policía, que trabaja para rastrear a los responsables del hecho. Mientras tanto, la joven dejó a disposición sus vías de contacto para quienes puedan colaborar: su cuenta de Instagram @alana.murua.