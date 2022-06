Este martes, en un nuevo programa de la cuarta edición de La Voz Argentina, una de las participantes presentes fue Priscila Lamas, oriunda de Caleta Olivia, Santa Cruz.

La joven de 24 años arribó al reconocido casting conducido por Marley para la audición a ciegas ante el jurado compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky.

Allí presentó el tema Don't Know Why - Norah Jones. Sin embargo, ninguno de los jurados presentes giró para sumar a su equipo a la cantante sureña.

Lali explicó: "esta canción me transmite mucha satisfacción. Intenté no compararte con la versión original. Si bien cambiaste algunas cositas, lo hiciste parecido a la original pero con tensión".

"No pude disfrutar de la canción, que es lo que a mí me relaja. La voz acompaña su mood, y al sentirte tensa en esta instancia, sentí ese nervio y no pude disfrutar de lo hermoso de la canción", manifestó.

Sin embargo, también le remarcó a Priscila que tiene una hermosa voz y le insistió que vuelva a participar en la próxima edición.