Una joven asegura que su bebé es hijo de El Noba y solicita un análisis de ADN

En las últimas horas tomó repercusión la aparición de una joven que aseguró que su bebé es hijo del cantante El Noba. El artista falleció el 3 de junio tras un trágico accidente que conmocionó al país.

La mujer en cuestión, Ailín Díaz, decidió mediatizar el caso ya que según sus declaraciones la familia se niega a recibirla. En primera instancia, la mujer recurrió a las redes sociales, donde se expresó al respecto: “Voy a subir esto y no voy a hablar más del tema porque se ve que la familia sube historias y las borra. Dicen mentiras porque no pueden justificar lo mal que se comportaron con esta situación”.

La joven dialogó con A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzoco en América, donde contó su historia asegurando que su pequeño es hijo del cantante. “Lo conocí en la noche, frecuentábamos los mismo lugares y siempre se me tiraba, pero yo le decía que no porque tenía fama de estar con muchas mujeres, entonces yo no accedía. Hasta que un día me gana por cansancio y tenemos un encuentro”, comenzó relatando.

Y explicó: “No es que no nos cuidamos, sino que el preservativo se rompió. Lauti no era famoso, no tenía plata para volverse en Uber y me pide que lo lleve a la casa y pasar por una farmacia para comprar una pastilla del día después. No encontramos, y cuando lo dejo en su casa, me dice que la compre yo y que le diga cuánto es. La compré, la tomé y le avisé, pero sabía que él no tenía plata”.

La mujer en ese momento tenía una relación formal con otro joven, y por eso no sospechó que su hijo podría ser de El Noba. “Yo con la otra persona no me cuidaba. Mi fecha de ovulación fue del 20 al 31, yo el 20 es el último día que estoy con la persona que estaba en pareja, y el 29 estoy con Lauti”, señaló. “Creo que la pastilla del día después no funcionó porque yo ya estaba embarazada”, agregó. Y contó que se hizo una prueba de ADN con quien era su pareja, que resultó ser negativo.

Según sus propias palabras, Díaz asegura que una semana después de la muerte del cantante se acercó a su casa y mantuvo una corta conversación con la hermana, quien le pidió volver algunos días después para hablar con más tranquilidad. Siendo consciente de su situación, Ailén se comunicó con un amigo en común para que sirviera de vínculo más directo para relacionarse con alguien de la familia de Lautaro Coronel.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por la joven madre, nadie de la familia se contactó con ella para conversar sobre el supuesto hijo de El Noba. Por esta razón, Díaz decidió hacer público su caso y mostrarlo en sus redes sociales.

Al conocer esta noticia la mamá de El Noba, Vanesa Aranda, expresó en los medios nacionales que estaba dispuesta a que se lleve adelante una prueba de ADN y que de ser verdad la noticia "la haría muy feliz". Sin embargo, lo que no cayó bien en la familia de El Noba es la actitud que tomó la muchacha escrachándolos en las redes sociales y asegurando que le negaban a su hijo su verdadera identidad.