PUERTO MADRYN (ADNSUR) - Este miércoles por la tarde un comunicador vinculado al ámbito de la Justicia publicó en su cuenta de Twitter que una integrante de la Oficina Judicial de Puerto Madryn fue puesta en cuarentena en el marco de los protocolos sanitarios frente a la epidemia de coronavirus.

Según relata Sebastián Torres, que se desempeña como comunicador institucional en el Ministerio Público Fiscal de esa ciudad, sería el hijo de esta mujer quien habría estado de viaje por Italia, regresando el domingo pasado.

Sin embargo, indica que no sólo el viajero no fue puesto en aislamiento preventivo durante 14 días, como lo sugería el Gobierno Nacional -algo que ahora es obligatorio- sino que concurrió a la escuela, y ella misma también continuó con sus actividades cotidianas.

En su cuenta @sebamadryn, escribió: "CASO DE CORONAVIRUS EN PODER JUDICIAL DE MADRYN. Bueno, no. O al menos todavía no se sabe. Pero una integrante de la Oficina Judicial fue puesta en cuarenta. Uno de sus hijos volvió de Italia el domingo. No lo aisló. Y lo mandó a la escuela. Ella también fue a trabajar".

En el siguiente posteo, Torres remarca que "es importante que personas que viajaron a lugares de riesgo tomar medidas de aislamiento. No solo para protegerse, sino para proteger a los más vulnerables. Pasar de lo individual a lo social"