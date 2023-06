Uno de los grandes cambios que nos dejó la pandemia como sociedad, en relación al ámbito laboral fue el “home office” o trabajo remoto, que -en algunos rubros- llegó para quedarse.

En este contexto, una usuaria de TikTok reveló un "truquito" en su cuenta para buscar trabajo con esta modalidad y poder tener un sueldo en dólares desde Argentina.

El video fue publicado por una joven llamada Valentina, cuyo usuario se llama @tubestself. En dicho perfil, suele subir contenido mayormente sobre marketing y técnicas para buscar trabajo y presentarse en oportunidades laborales.

La publicación se hizo viral e interesó muchísimo, debido a que la chica muestra una forma que descubrió para encontrar ofertas de trabajo remoto en la plataforma LinkedIn, cuyo salario sea exclusivamente en dólares.

Valentina explica: "Si todavía no tenés una cuenta de LinkedIn, no sé qué estás haciendo de tu vida. Pero si la tenés, anda a la parte de empleos. Te dicen que se puede buscar por 'cargo, aptitud y empresa', pero no te dicen lo que voy a decir. Ahí en el buscador vas a poner una palabra que a los argentinos nos encanta: 'USD'".

Luego, la influencer mostró que la búsqueda solo mostraba resultados con empresas que ofrecían trabajo remoto y en dólares. "Acá está todo lo que necesitás. No tenés trabajos en pesos. O sea tu búsqueda está 100% abocada a trabajos en dólares", demuestra en el video.

Valentina, por último, también modificó la ubicación de la búsqueda -es decir, Argentina- por América Latina y se observa cómo amplia los resultados, ya que los empleadores también buscan en toda la región, no solo en el país.