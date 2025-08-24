Una inesperada nevada en Las Leñas sorprende a turistas y se extiende la temporada de esquí
Una fuerte nevada sorprendió a locales y turistas en el centro de esquí mendocino, que amaneció con 40 cm de nieve acumulada. Gracias a las nuevas condiciones, algunos sectores de la montaña permanecen habilitados para el disfrute.
Una sorpresiva nevada el viernes tomó por sorpresa tanto a turistas como a locales en el centro de esquí de Las Leñas, ubicado en el departamento de Malargüe, Mendoza. Este fenómeno permitió extender el cierre de la temporada invernal.
Durante la mañana, la base del centro registró cerca de 40 centímetros de nieve reciente, lo que posibilitó que continuaran operativos algunos sectores de la montaña.
Desde la organización del centro expresaron su entusiasmo: “Estamos muy contentos, ya que contamos con aproximadamente 40 cm de nieve nueva en la base. Esto nos permite seguir disfrutando plenamente de las áreas habilitadas, como Eros 1, Eros 2 y el Sector 1”.
No obstante, las autoridades también aclararon que la cantidad de nieve caída no fue suficiente para abrir los sectores 2 y 3, por lo que aconsejan a los visitantes tener en cuenta esta situación al planificar su estadía.
Aunque los equipos de Vialidad ya despejaron el camino hacia el valle, aún es obligatorio el uso de cadenas en los vehículos debido a la posible presencia de nieve o hielo sobre la calzada.
Según el pronóstico, las temperaturas en la zona este sábado oscilaron entre -13 °C y -5 °C, mientras que en las áreas más altas del valle la sensación térmica llegó a descender hasta -18 °C.
Con información de NA.