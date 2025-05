La economía argentina mostró en 2025 señales de una recuperación notable tras dos años consecutivos de recesión. Según datos oficiales, la actividad económica creció un 5,7% interanual en febrero, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,5% para todo el año, la tasa más alta de América Latina.

Este repunte está impulsado principalmente por una sólida demanda interna, la reactivación del consumo y la inversión, así como por sectores como la intermediación financiera, la pesca, el comercio y la minería. Este crecimiento se da en un contexto de consolidación macroeconómica, con una política fiscal y monetaria más disciplinada que busca controlar la inflación, que se estima en torno al 30% anual para 2025, muy por debajo del 211% registrado en 2023.

El gobierno de Javier Milei implementó un ajuste fiscal importante, reduciendo el gasto público del 38% al 32% del PIB, lo que contribuyó a la estabilización económica y a la reducción del endeudamiento público. Además, el Banco Central acumuló reservas para pagar deuda y sostener la estabilidad cambiaria, con un tipo de cambio oficial proyectado en torno a 1.300-1.400 pesos por dólar para fin de año.

No obstante, persisten desafíos estructurales y riesgos vinculados a tensiones comerciales internacionales y a la necesidad de reformas profundas para sostener el crecimiento a mediano plazo. El FMI destaca que para lograr un crecimiento sostenible será clave fortalecer los fundamentos macroeconómicos y avanzar en la normalización del mercado cambiario, además de mantener la disciplina fiscal en un año electoral. La recuperación económica, aunque vigorosa, parte de una base baja tras años de estancamiento y caída del PIB per cápita en relación a países vecinos.

En este contexto económico nacional, la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), ubicada en Córdoba, enfrenta una grave crisis que contrasta con el repunte general del país. La empresa estatal atraviesa un retraso en el pago de salarios, con el personal cobrando solo el 30% de sus haberes, lo que generó una movilización gremial y una creciente incertidumbre sobre su futuro.

Más de 700 empleados de FAdeA recibieron apenas el 30% de sus haberes correspondientes al mes en curso, lo que provocó una respuesta inmediata del gremio que nuclea a los trabajadores. En protesta por el atraso en los pagos, se convocó a una movilización el jueves 8 de mayo en la ciudad de Córdoba, exigiendo el pago total de los salarios y la regularización urgente de la situación financiera de la planta.

“El reclamo es por el cobro total, a lo que se suma el pedido de un aumento de sueldo. Hay técnicos especialistas que hoy tienen un básico que no supera la línea de la pobreza. Es decir, $1.160.000", señaló Marcelo Bertorello, representante del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), el más grande dentro de Fadea.

Desde la dirección de la fábrica estatal, se reconoció el atraso en el pago de sueldos, pero se mantiene la esperanza de que las partidas presupuestarias necesarias llegarán en breve para destrabar el conflicto. Voceros oficiales indicaron que la demora se debe a la falta de contratos firmados con el Estado nacional, que históricamente representa cerca del 80% de los ingresos de FAdeA a través de trabajos para la Fuerza Aérea.

La renovación de estos contratos está demorada por auditorías y cumplimiento de requisitos legales, lo que ha paralizado la principal fuente de ingresos y generado una crisis de liquidez que impacta directamente en los trabajadores.

PARALIZACIÓN OPERATIVA Y PROYECTOS DETENIDOS

La crisis financiera también afecta la operatividad de la fábrica. Actualmente, tres aeronaves Hércules permanecen inmóviles en los hangares de FAdeA debido a la suspensión o ralentización de contratos y falta de recursos para mantenimiento y operación. Además, proyectos estratégicos como la fabricación de diez entrenadores IA-100 para la formación de pilotos y la modernización de la aviónica de helicópteros AB-206 de la Aviación de Ejército están comprometidos por la falta de fondos y contratos firmados.

La falta de liquidez también impacta a numerosos proveedores locales, especialmente PYMEs especializadas, que enfrentan prolongados retrasos en el cobro, afectando la cadena productiva y la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos.

CONTEXTO FINANCIERO Y EXPECTATIVAS

El presupuesto aprobado para FAdeA en 2025 estima ingresos operativos por más de 53 mil millones de pesos, pero con gastos que superan los 56 mil millones, proyectando una pérdida operativa de aproximadamente 2.7 mil millones de pesos. A pesar de un superávit financiero menor, la empresa enfrenta un déficit estructural que dificulta su estabilidad económica.

En años recientes, FAdeA acumuló pérdidas millonarias, con un rojo estimado en 2024 cercano a los 10 millones de dólares. Además, la empresa ha estado envuelta en investigaciones por presuntos sobornos en licitaciones, lo que ha afectado su imagen y funcionamiento interno.

Expertos en defensa nacional señalan que FAdeA es económicamente inviable en su forma actual, debido a la falta de productos competitivos y a una estructura descentralizada que dificulta la eficiencia en el mantenimiento aeronáutico. La fabricación de aviones requiere una gran inversión y capacidad de venta en mercados complejos, un desafío que la empresa estatal no ha logrado superar.

Hace 70 días, Fadea cambió su director: renunció el cordobés Fernando Sibilla, a casi un año de haber asumido (llegó con el gobierno de Javier Milei), y fue reemplazado por Julio Manco, un abogado de la Ciudad de Buenos Aires, con “amplia experiencia en la industria aeronáutica y en la gestión empresarial”, según dice la web de la fábrica.

La nueva gestión heredó lo que ya había heredado Sibilla: aún no se cerraron los contratos anteriores con la Fuerza Aérea (deben terminar de auditarse; faltan pasos legales, según explican), por lo que los nuevos contratos todavía no se firman. Desde Fadea reconocen que, mientras no se renueve ese acuerdo, están “sacando agua a las piedras” para conseguir fondos que les permitan funcionar.

La crisis en FAdeA no solo afecta a sus trabajadores y proveedores, sino que también pone en riesgo un activo estratégico para la defensa y la industria aeroespacial argentina. La falta de contratos con el Estado y la demora en la llegada de fondos comprometen la continuidad de la producción y el mantenimiento de la flota aérea militar.

Con información de La Voz, editada y redactada por un periodista de ADNSUR