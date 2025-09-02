La competencia con acero importado desde China representa un desafío creciente y crítico para las empresas siderúrgicas argentinas. Durante los últimos 15 años, las importaciones de acero chino a América Latina crecieron un 233%, y esta tendencia se acelera en el mercado argentino, afectando directamente la producción local.

China aprovecha un entramado de subsidios que abarcan desde materias primas, energía y logística hasta beneficios fiscales y financiamiento estatal a bajas tasas, lo que le permite vender acero a precios artificialmente bajos, por debajo del costo real de producción. Esta competencia desleal desplaza la producción nacional, frena inversiones y pone en riesgo miles de empleos de calidad en la industria local.

La entrada masiva de acero chino también coincide con una caída de la demanda interna en sectores clave como la construcción y la industria manufacturera, lo que agrava la crisis de la siderurgia argentina. Además, el impacto negativo es extensivo a toda la cadena productiva, ya que con la disminución de la producción local, se ralentizan obras, se encarecen productos intermedios y se reducen turnos de trabajo en fábricas dependientes del acero argentino.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

ACINDAR FRENÓ SU PRODUCCIÓN Y LANZÓ SUSPENSIONES MASIVA A SU PERSONAL

La crisis económica que atraviesa el sector metalúrgico en Argentina vuelve a profundizarse con el anuncio de la interrupción de actividades en la planta de Acindar, ubicada en Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

Desde el viernes 28 de agosto, más de doscientos trabajadores quedaron bajo un régimen de suspensión, percibiendo el 75% de sus salarios, una medida acordada con la representación sindical pero que refleja la gravedad de la situación que atraviesa la industria del acero y la producción metalúrgica en el país, detalló La Nación.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

La paralización se produjo principalmente en la línea de laminados, una de las áreas clave para la producción de acero de la compañía. Esta suspensión temporal de actividades —que, según fuentes empresarias, podría extenderse y repetirse hasta fin de año— responde a la necesidad de ajustar la producción a la baja demanda y a las limitaciones de mercado que enfrenta el sector.

Desde la empresa, se aclaró que el esquema de paradas de plantas y suspensiones se irá adaptando a las necesidades operativas, tomando en cuenta la evolución de la producción y la demanda. La situación, por el momento, afecta únicamente a la planta de Villa Constitución, pero no se descarta que esta crisis pueda impactar otras instalaciones de ArcelorMittal Acindar, como las pertenecientes a Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Christian Miguez, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la planta de Acindar de Villa Constitución, explicó en declaraciones radiales que los esquemas de suspensión han sido recurrentes, llegando a afectar incluso a algunos trabajadores con suspensiones de hasta 90 días. Sin embargo, fuentes cercanas a la empresa negaron que el total de suspensiones alcance las 400 personas, advirtiendo que esas cifras podrían estar relacionadas a personal en empresas tercerizadas que brindan servicios o actividades a la planta.

En este marco, la UOM advierte que la medida de suspensiones no solo afecta a los propios empleados, sino que es parte de un cuadro general que incluye la caída en las ventas y la producción, junto con la pérdida de empleo en sectores vinculados como la construcción y la manufactura.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

FACTORES QUE AGRAVAN LA CRISIS INDUSTRIAL

El secretario general de la seccional Villa Constitución de la UOM, Pablo González, ha sido contundente al señalar que “la situación es muy crítica”. Según González, la producción de acero bajó drásticamente de 121.000 toneladas mensuales a 51.000, una caída que refleja el impacto que están sufriendo las plantas siderúrgicas en todo el país.

Entre las causas que se señalan para esta crisis, se destacan:

La fuerte caída de la demanda interna , principalmente por la retracción en la construcción y la industria manufacturera.

, principalmente por la retracción en la construcción y la industria manufacturera. El ingreso creciente de acero importado desde China , que compite desfavorablemente con la producción local.

, que compite desfavorablemente con la producción local. El fin de la obra pública, anunciado en diciembre de 2023 por el gobierno nacional de Javier Milei, que supuso una paralización de múltiples proyectos fundamentales para mantener la dinámica productiva.

González también hizo hincapié en que “la gente que tiene dinero no invierte en departamentos ni en construcción, sino que se inclina por el ‘carry trade’ y la renta financiera”, una modalidad de inversión que, según él, perjudica a la industria real y a la generación de empleo.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

Además de las suspensiones, la UOM denunció el cierre definitivo de un tren laminador en Villa Constitución, un dato que representa una pérdida significativa para la planta y para la cantidad de trabajadores que desempeñaban tareas allí —alrededor de 150— que hoy están sin empleo, con la empresa tentando su desvinculación definitiva.

La industria siderúrgica, que tiene en Acindar a uno de sus referentes principales por ser la segunda productora de acero del país, vive una verdadera contracción que amenaza no solo el puesto laboral de miles de trabajadores sino también la capacidad exportadora y la contribución económica al entramado productivo nacional.

UNA INDUSTRIAL EN CAÍDA LIBRE: ¿QUÉ DICE EL SINDICATO?

Desde hace un año, el sindicato viene buscando negociar mejoras salariales acordando anticipos a cuenta de futuros aumentos, sin lograr resolver aún el tema del salario básico de los trabajadores siderúrgicos. La producción anual de acero, que rondaba 1.500.000 toneladas, cayó estrepitosamente a alrededor de 600.000 toneladas en 2024, con una tendencia negativa que persistió durante el primer semestre de 2025.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

El impacto en la industria metalúrgica se refleja en un retroceso acumulado que supera el 12%, mientras que la construcción, uno de los sectores más golpeados, registra caídas cercanas al 20%, empeorando el panorama para los productores de acero y servicios relacionados.

Desde el sindicato se advierte que la actividad está frenada, la producción se achicó, y que la negociación por suspensiones y mantenimiento de empleos va a ser clave para evitar despidos masivos en un futuro cercano.

ArcelorMittal Acindar cuenta con cinco plantas en el país, ubicadas en Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes, con un personal que supera los miles de empleados. Aunque hasta ahora solo la fábrica de Villa Constitución ha aplicado medidas de suspensión, las autoridades del sector y el gremio no descartan que esta situación se expanda a otras plantas si la crisis no encuentra un freno.