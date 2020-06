COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Los efectos de la pandemia de coronavirus ya se empezaron a hacer sentir en nuestra ciudad, con el cierre de varios comercios históricos. Otro de ellos, lamentablemente debe cerrar sus puertas después de 35 años de esfuerzo y trabajo.

Se trata de “Café Mix”, una pequeña cafetería ubicada en el ingreso a la Galería La Favorita, sobre calle San Martín a metros de Mitre. Luis Calandra, su propietario contó a ADNSUR, la difícil decisión que se vio obligado a tomar ante la crisis por la pandemia. “Me produce emoción, el recuerdo de la gente que ha pasado por el negocio, gente que no está y otra que ya no. Tengo la inmensa alegría de haber entregado lo mejor y tuve unos empleados maravillosos”, dijo.

Asimismo, Luis aseguró que “no me quedó otra que cerrar, esto va para largo, no podemos trabajar de otra manera al ser un local tan chico”, afirmó. Y destacó que esta fue la determinación final.

El hombre, con lágrimas en los ojos, lamentó el duro momento que deben atravesar los comerciantes ante la imposibilidad de trabajar de manera normal por los casos de coronavirus. “Esta pandemia nos agarró a todos mal, veníamos con los números justos para pagar a nuestros empleados. Tengo mucho cariño por el negocio y la gente que trabaja conmigo, hay una persona en la cocina que trabaja hace 34 años con nosotros”, recordó.

Luis además se vio en la obligación de poner a la venta en “liquidación” todos los muebles y vajillas, que están exhibidos en uno de los ventanales, para poder recuperar algo de dinero. “Cuesta liquidar todo esto porque uno se encariña con las cosas”. “Esto no era un negocio, era una entrega linda de amistad, venían los clientes sabíamos lo que tomaban y comían”, aseguró.