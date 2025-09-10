Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

En distintas ciudades del país, cada vez que abre un nuevo local de esta pizzería se repite la misma escena: largas filas, expectativa en las redes sociales y la sensación de que no se trata de una inauguración más, sino del desembarco de un pedazo de la historia gastronómica argentina.

No se trata de una marca cualquiera. En Buenos Aires, sus locales forman parte de la rutina de miles de vecinos, y en cada barrio donde abre genera una conexión inmediata. La promesa es simple: una pizza contundente, dorada y servida con rapidez, como se hizo desde 1942.

La novedad es que esa experiencia, hasta ahora ligada a la capital y a algunas ciudades del interior, ya puede vivirse en el sur. El anuncio generó comentarios en redes sociales y expectativas en la comunidad, que veía llegar a su ciudad un nombre muy mencionado pero nunca antes disponible tan cerca.

El desembarco se concretará en la provincia de Chubut, más precisamente en Trelew, una ciudad que funciona como centro comercial y social para buena parte de la región. Allí, en pleno Portal Trelew Shopping, sobre la calle Josiah Williams 209 , abrirá sus puertas el nuevo local de Kentucky.

El horario de atención es de 10 a 23 todos los días, lo que lo ubica como una opción tanto para almuerzos rápidos como para cenas familiares o reuniones con amigos.

Kentucky es una pizzería nacida en Buenos Aires que mantiene intacta su esencia desde hace más de 80 años. Sus locales son parte del paisaje urbano porteño y, con el tiempo, se expandieron al interior del país, siempre fieles a su receta original.

El menú disponible en Trelew incluye las pizzas clásicas que hicieron famosa a la marca, desde la tradicional muzzarella hasta variedades especiales, además de empanadas y bebidas. Todo servido en el patio de comidas del shopping, lo que facilita el acceso a cientos de personas que visitan a diario el centro comercial.

La apertura en la Patagonia significa más que una expansión comercial. Para la marca, es un paso simbólico: llevar un ícono de la identidad porteña al sur del país, donde la cultura gastronómica combina influencias locales y extranjeras. El desafío será replicar el fenómeno que se da en cada local de Buenos Aires, donde las mesas se llenan rápido y la pizza al molde se convierte en protagonista de encuentros familiares y salidas con amigos.