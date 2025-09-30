En Argentina, la hamburguesa se consolidó como uno de los alimentos más populares y consumidos dentro del mercado de comida rápida, posicionándose como un ícono que trasciende generaciones y clases sociales.

Según datos recientes, el mercado de hamburguesas en el país alcanzó un valor cercano a los 1.650 millones de dólares en 2024 y se proyecta un crecimiento constante anual del 3,3% durante la próxima década.

El consumo de hamburguesas está muy arraigado en la cultura local, con cerca de la mitad de los hogares argentinos consumiéndolas regularmente, y más de 6 millones de personas adquiriéndolas cada dos meses. Buenos Aires, Rosario y Córdoba son las ciudades con mayor demanda dentro de América Latina, destacándose especialmente los pedidos a domicilio que crecieron más de un 200% en el último año. Entre las variedades más solicitadas se encuentran las hamburguesas dobles o triples con queso, bacon y combinaciones gourmet que se adaptan a diferentes paladares y estilos de vida.

La popularidad de la hamburguesa se ve sustentada por sus múltiples formatos de consumo: desde salir a comer en los locales hasta opciones de delivery y combos con papas y gaseosas, los argentinos valoran cada vez más la calidad y diversidad de ingredientes, incorporando desde panes especiales hasta versiones vegetarianas y con pollo.

La hamburguesa no solo es una comida, sino también un plan social y una tradición en la vida cotidiana, especialmente en días como los viernes por la noche, cuando la afluencia se concentra como antesala del fin de semana.

El crecimiento del consumo responde también a un cambio en las preferencias hacia opciones rápidas, convenientes y accesibles, acentuado por el auge de las plataformas digitales que facilitan los pedidos en línea. De esta forma, la hamburguesa representa un fenómeno gastronómico y cultural que sigue ganando terreno en el mercado argentino.

BURGER KING ESTÁ A LA VENTA EN ARGENTINA Y BUSCA NUEVOS DUEÑOS

En este marco, la presencia de Burger King en la Argentina atraviesa un momento de gran incertidumbre luego de que el grupo mexicano Alsea, dueño de la cadena de comida rápida, anunciara la puesta en venta de su operación en el país.

Esta decisión comercial se inscribe en un contexto más amplio de desinversión regional, que también involucra a Chile y México, los tres mercados donde Alsea posee la licencia de la marca Burger King.

Burger King es una de las principales cadenas de hamburguesas en Argentina, con 116 locales distribuidos a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, la empresa enfrenta una dura batalla por el liderazgo en el sector, donde McDonald’s y la cadena local Mostaza son sus principales competidores.

Mientras McDonald’s mantiene la primera posición, Mostaza fortaleció su participación en el mercado gracias a sus precios accesibles y una fuerte expansión territorial, relegando a Burger King al tercer puesto.

POR QUÉ PUSIERON A LA VENTA BURGER KING

La venta de Burger King en Argentina no es un hecho aislado ni exclusivamente dictado por el escenario local. Alsea también tomó medidas similares en otros países, como España, donde vendió la operación de Burger King hace un año al fondo inglés Cinven.

La estrategia responde a un plan de ajustes y concentración en negocios clave dentro de la región. En nuestro país, pese a desprenderse de Burger King, Alsea seguirá operando otras marcas importantes, como Starbucks, en el mercado local.

El banco BBVA fue designado para llevar adelante la búsqueda de potenciales compradores para Burger King en Argentina. Actualmente, está en proceso de análisis y sondeo de candidaturas entre fondos de inversión, grupos nacionales vinculados a la gastronomía y operadores internacionales especializados en el rubro de comida rápida.

INTERESADOS Y PRINCIPALES CANDIDATOS A COMPRAR BURGER KING

Entre las firmas nacionales más mencionadas como candidatas para adquirir Burger King se encuentra Desarrolladora Gastronómica (DGSA), empresa propietaria de la cadena de pizzerías Kentucky.

DGSA ya opera en el negocio de fast food con marcas como Sbarro y Chicken Chill, lo que la posiciona como un actor con experiencia en el sector.

Otro interesado que sobresale es Inverlat, un fondo de inversión que ya tiene participación en el rubro a través de la licencia y operación en Argentina de las cadenas Wendy’s y Kentucky Fried Chicken (KFC). La posible incorporación de Burger King a su portafolio podría consolidar su dominio en el segmento de hamburguesas y comidas rápidas.

Además, un actor internacional aparece en la lista de potenciales compradores: el grupo ecuatoriano Int Food Services, que desde 2018 está presente en Argentina tras adquirir las operaciones de Wendy’s y KFC. Ese grupo mostró interés en ampliar su presencia y podría ser un candidato viable para quedarse con Burger King.

LA SITUACIÓN ACTUAL DE BURGER KING EN ARGENTINA

Burger King en Argentina llegó a ser la segunda marca más importante en el sector de hamburguesas, posición que ha perdido en los últimos años. Su caída comenzó antes de la pandemia de COVID-19, con indicadores que señalaban un descenso sostenido en ventas y rentabilidad. Este escenario provocó el cierre de locales emblemáticos y la necesidad de replantear su modelo de negocio.

Para intentar revertir la tendencia, la marca empezó una reconfiguración estratégica que incluyó un enfoque mayor en la calidad de sus productos con una propuesta “gourmet”, además de potenciar sus canales digitales para la venta online y delivery. A pesar de estos esfuerzos, Mostaza logró posicionarse mejor, captando clientes mediante estrategias de precios competitivos y una expansión territorial agresiva.

La posible venta de Burger King en Argentina genera incertidumbre sobre el futuro de los locales y la continuidad de la cadena en el mercado. Si no se concretan candidatos interesados, el riesgo de que la marca se retire del país podría ser real, lo que impactaría en empleos y en la oferta de las opciones de comida rápida para los consumidores argentinos.

En un contexto económico complejo, marcado por la inflación y la caída del consumo, el sector de comida rápida atraviesa una etapa de adecuaciones donde la competencia se hace más cruenta, y la diferenciación por calidad, precio y canales digitales es clave para mantener y crecer la cuota de mercado.