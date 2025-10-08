La multinacional francesa Carrefour, uno de los principales referentes del consumo masivo en Argentina, se encuentra en pleno proceso de venta total de sus aproximadamente 700 puntos de venta en el país, en una operación que supera los 900 millones de dólares y que representa uno de los movimientos más significativos de los últimos años en el sector supermercadista local.

Esta decisión responde a la reorganización estratégica global de la compañía que, ante la volatilidad económica, la inflación persistente y la presión fiscal en Argentina, evalúa si mantener una presencia reducida localmente o abandonar segmentos históricos.

El proceso de venta, coordinado por Deutsche Bank, entró en su fase decisiva con la presentación formal de ofertas por parte de diversos interesados, que abarcan desde gigantes del retail hasta empresas con perfiles variados que buscan ampliar o diversificar su presencia en el competitivo mercado argentino.

Para Carrefour, la decisión no solo implica un cambio societario sino también un replanteo profundo de su modelo de negocio local, con la incertidumbre de cómo esa transición impactará a miles de trabajadores, proveedores y millones de consumidores que han confiado en la cadena durante años. El nuevo operador, frente a un escenario de fuerte competencia y condiciones económicas particulares, deberá conservar y adaptar una extensa red física y logística para sostener y potenciar esta operación.

CARREFOUR, ¿EXPANSIÓN O RENUNCIA ENMASCARADA?

Mientras se desarrolla esta compleja negociación, Carrefour Argentina no se mantiene a la espera pasiva, sino que muestra una dinámica comercial sorprendente, incluso contradictoria. En los últimos días, el grupo francés confirmó la adquisición de Super A, con casi 20 autoservicios en Mendoza y alrededores, aumentando su penetración regional.

A su vez, se prepara para la inauguración de una nueva sucursal en Neuquén, dentro de la Patagonia, una región con potencial económico debido al desarrollo del reservorio de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. Este movimiento indica que, pese a la venta de activos significativos, la empresa busca mantener o reestructurar su presencia en territorios estratégicos.

Diversos analistas y fuentes del supermercadismo local especulan que la estrategia de Carrefour podría apuntar a preservar solo tiendas bajo el formato “Express” —más pequeñas y con enfoque de conveniencia—, liberándose así de superficies comerciales más grandes y costosas. Esta tesis también explicaría la negociación con grupos empresarios orientada a desprenderse de la estructura tradicional en grandes hipermercados, ajustándose a cambios en el modelo de consumo y al contexto económico local.

OLA DE DESPIDOS EN CENCOSUD, QUE QUIERE COMPRAR CARREFOUR ARGENTINA

Entre los potenciales compradores destacan varios actores que, con diferentes estrategias e intereses, buscan aprovechar esta oportunidad única. Cencosud, el conglomerado chileno que opera cadenas como Jumbo, Santa Isabel y Easy, es uno de los nombres más fuertes, pese a la controversia generada por una reciente ola de despidos masivos en Chile que afectó a cerca de mil trabajadores y generó preocupaciones sindicales sobre el futuro laboral en la región.

De acuerdo con lo que informó La Tercera, distintos sindicatos de trabajadores de la cadena de retail Cencosud denunciaron “una masiva ola de despidos realizada por la compañía en las últimas semanas, afectando a trabajadores y trabajadoras de Jumbo, Santa Isabel, Easy y París” en Chile.

Mediante sus redes sociales, la Coordinadora Cencosud aseguró que los sindicatos que la componen “estiman que se han despedido cerca de mil trabajadores desde este lunes hasta hoy” y advirtieron que los despidos continúan.

La compañía no confirmó ni desmintió la cifra. “Se trata de una práctica inaceptable. Desde 2019 venimos advirtiendo sobre la baja dotación de personal y la sobrecarga de funciones en equipos ya debilitados. Hoy, con estos despidos, se profundiza el agobio laboral y se golpea especialmente a personas en edad avanzada, para quienes reinsertarse en el mundo del trabajo es casi imposible”, expresó la coordinadora.

EL COMUNICADO DE CENCOSUD TRAS LOS MÁS DE 1.000 DESPIDOS EN CHILE

Cencosud emitió un comunicado explicando que “estas decisiones forman parte de la transformación necesaria para fortalecer la sostenibilidad de la compañía y adaptarnos a mercados dinámicos y en constante evolución”. Además, la empresa aseguró que “estamos continuamente incorporando nuevos talentos y capacitando a nuestros colaboradores”.

Precisamente, y según los estados financieros citados por La Tercera, al cierre del primer semestre de 2025 la dotación total de Cencosud alcanzó 119.977 empleados, frente a 121.524 en el mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción de 1,3% del personal. La disminución abarcó todas las categorías: ejecutivos, profesionales, técnicos y personal operativo.

La empresa declaró que estos ajustes forman parte de una necesaria transformación para fortalecer su sostenibilidad en mercados dinámicos, algo que podría trasladarse a su potencial gestión en Argentina.