La venta de activos de Carrefour en Argentina entra en etapa clave con múltiples interesados empujando fuerte, mientras la cadena francesa expande sorpresivamente su presencia local

La operación de venta de Carrefour en el país, que en las últimas semanas tomó gran protagonismo económico y mediático, inició su fase decisiva con la presentación de ofertas este martes en un proceso coordinado por Deutsche Bank.

Francisco De Narváez y Alfredo Coto, dos de los principales actores vinculados al comercio y supermercados locales, lideran la lista de interesados, pero la competencia se amplía con empresas y fondos con proyección regional y sectorial. En medio de esta disputa, Carrefour avanza simultáneamente con nuevas aperturas y adquisiciones, lo que suma incertidumbre sobre su rumbo estratégico en el país.

La evolución de la negociación y el destino final de los activos estarán condicionados por la situación macroeconómica y política argentina, aún inestable y con perspectivas que impactan directamente en la confianza inversora y en la dinámica del consumo masivo.

La inflación, la volatilidad cambiaria y la presión fiscal configuran un escenario complejo para grandes inversiones en retail, por lo que cualquier cierre de operación requerirá un análisis cuidadoso de riesgos y oportunidades. Carrefour, obligado a definir su estrategia local, debe evaluar si mantenerse con un modelo reducido o directamente abandonar segmentos históricos.

LOS CANDIDATOS A QUEDARSE CON CARREFOUR EN ARGENTINA

La venta de los aproximadamente 700 puntos de venta que Carrefour opera en diversas categorías es uno de los movimientos de mayor impacto en el mercado de retail argentino de los últimos años.

Inicialmente, la atención se concentró en la presencia de los famosos Francisco De Narváez y Alfredo Coto, figuras conocidas en el rubro por sus capacidades para gestionar grandes cadenas de distribución masiva.

Sophia Capital, un fondo con fuerte presencia en el negocio energético local y fundado por exbanqueros de UBS y Credit Suisse, también mostró interés en los activos de Carrefour. La inclusión de este grupo con base en sectores petroleros señala un interés creciente de actores financieros con capacidad para incursiones en el consumo masivo, diversificando su portafolio.

La familia Braun, dueña de la histórica cadena La Anónima en el interior del país, el empresario Rubén Cherñajovsky de Newsan, y el fondo Inverlat, propietario de Havanna, completan la lista de competidores nacionales que pujan por quedarse con segmentos selectivos del negocio francés.

EL GIGANTE CHILENO QUE BUSCA QUEDARSE CON 700 SUCURSALES DE CARREFOUR EN ARGENTINO

Sin embargo, más allá de estos nombres tradicionales, el escenario se complejiza. Cencosud, conglomerado chileno que controla las cadenas Jumbo y Disco en Argentina, fortaleció su apuesta y se posiciona como un contendiente potente.

En mayo pasado, este grupo ya había cerrado la compra total de las firmas mayoristas Makro y Basualdo por 122,5 millones de dólares, estrategia que le permite expandir su presencia con formatos de ventas al por mayor (Cash & Carry) en 28 tiendas distribuidas en 12 ciudades y 10 provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Esta maniobra confirma su intención de crecimiento agresivo en el mercado local, generando además sinergias operativas con sus negocios ya consolidados.

Por otro lado, Klaff Realty, un fondo estadounidense con experiencia en supermercados, que controla la cadena Tienda Inglesa en Uruguay, aparece como otro postulante que no se puede descartar. Klaff, que desembarcó en Latinoamérica en 2016, maneja cerca de 100 sucursales y reporta una facturación anual estimada en 750 millones de dólares.

Este grupo busca dar un salto estratégico en Argentina, pensando en consolidarse también en otros mercados de la región como Chile, lo que aporta un perfil internacional a la compulsa.

CARREFOUR, ¿EXPANSIÓN O RENUNCIA ENMASCARADA?

Mientras se desarrolla esta compleja negociación, Carrefour Argentina no se mantiene a la espera pasiva sino que muestra una dinámica comercial sorprendente, incluso contradictoria. En los últimos días, el grupo francés confirmó la adquisición de Super A, con casi 20 autoservicios en Mendoza y alrededores, aumentando su penetración regional.

A su vez, se prepara para la inauguración de una nueva sucursal en Neuquén, dentro de la Patagonia, una región con potencial económico debido al desarrollo del reservorio de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta. Este movimiento indica que, pese a la venta de activos significativos, la empresa busca mantener o reestructurar su presencia en territorios estratégicos.

Diversos analistas y fuentes del supermercadismo local especulan que la estrategia de Carrefour podría apuntar a preservar solo tiendas bajo el formato “Express” —más pequeñas y con enfoque de conveniencia— liberándose así de superficies comerciales más grandes y costosas. Esta tesis también explicaría la negociación con grupos empresarios orientada a desprenderse de la estructura tradicional en grandes hipermercados, ajustándose a cambios en el modelo de consumo y al contexto económico local.