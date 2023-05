Carlos, el abuelo de 78 años que sufrió el robo de su bicicleta, en Córdoba y que gracias dos jóvenes recuperó, recibió un regalo.

Cabe señalar que el episodio de inseguridad, había sido grabado por las cámaras de seguridad de una casa y luego se viralizó en redes sociales, por la patada de karate que uno de los jóvenes utilizó para frenar al ladrón.

Este miércoles se conoció que la Fundación Córdoba en Acción, juntó dinero y le dio una tricicleta, informó La Voz. De esta manera, el jubilado ahora tiene un nuevo medio de transporte.

EL HECHO DE INSEGURIDAD

El pasado sábado, Carlos dejó su bicicleta en la calle y un ladrón, aprovecho el momento y se la robó.

Sin embargo, un joven vio lo que sucedió, esperó su momento y le dio una patada de karate en la cara, para desestabilizar al delincuente. Luego junto a otra persona comenzaron a pegarle y lo redujeron. De esta forma se lo llevó detenido la policía.

Luego, la policía entregó al bicicleta a su propietario.

EL ENCUENTRO CON LOS JÓVENES QUE LO AYUDARON

El abuelo de 78 años y los jóvenes -que le ayudaron a recuperar la bicicleta- llamados Ezequiel y Marcos, pudieron reencontrarse.

Allí, se vivió un momento emotivo, con agradecimientos y abrazos.

“Les agradezco tanto”, comenzó diciendo el jubilado. “No es tanto el valor sentimental, es que no tengo otra forma de moverme”, señaló, conmovido a El Doce.

Por su parte, Ezequiel, uno de los hombres que redujo al ladrón señaló: “Se lo ve a este chico que había querido robar en otros locales, entonces decidí no cortarme el pelo y salir a perseguirlo mientras mi amigo llamaba a la Policía”.

“Cuando veo que el abuelo deja la bici, vi que se la iban a robar. Me puse a una distancia donde no me viera y sabiendo que lo podía cruzar”, agregó.

En tanto, Marcos, emocionado por el encuentro, recordó que “podría haber sido mi abuelo, podría haber sido mi padre. En ese momento, los dos, en ningún momento pensamos en lo que podía llegar a pasar”.

“Con la mano en el corazón, lo hicimos por usted”, le reconoció a Carlos.