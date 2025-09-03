Los días templados quedaron atrás en gran parte de Chubut tras el ingreso de una masa de aire durante la madrugada de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado, en este marco, probabilidades de lluvias y nevadas en distintas localidades de Chubut.

En Comodoro Rivadavia la caída de nieve se pudo observar en los alrededores de la ciudad petrolera de forma débil. Sin embargo, las precipitaciones no fueron de gran intensidad. Sí quienes se vieron sorprendidos fueron los habitantes de la meseta.

Es que la nevada, que se registró en la cordillera y la meseta, sorprendió a pocos días del inicio de la primavera y dejó postales que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

En la localidad de Gan Gan la nevada comenzó a hacerse presente a partir de las 8 de la mañana. En cuestión de horas, las calles, techos y alrededores quedaron cubiertos por un manto blanco. Vecinos y vecinas no tardaron en compartir imágenes y videos que reflejaron la magnitud del fenómeno climático. Entre ellos, Belén Astudillo mostró cómo el pueblo entero amaneció teñido de nieve, mientras que Estela Coyinao acercó registros desde El Chacay, otro de los puntos de la meseta alcanzados por la inusual precipitación.

En tanto, en Paso de Indios las condiciones meteorológicas fueron similares, con la caída de nieve desde temprano y acumulación en calles y caminos. Las autoridades locales monitorean la situación para garantizar la circulación en rutas y caminos vecinales, ya que la nieve puede complicar el tránsito en zonas de ripio y en tramos donde las bajas temperaturas provocan formación de hielo.

El fenómeno se produjo en línea con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había emitido alertas por nevadas de variada intensidad en sectores de la meseta central y de la cordillera chubutense. Según explicaron especialistas, la entrada de aire frío desde el Pacífico, sumada a la humedad reinante, generó las condiciones ideales para que se registrara esta nevada.

La postal blanca se da a tan solo días del inicio de la primavera, lo que refuerza el carácter atípico de la situación y reaviva recuerdos de nevadas históricas en la región. Los pobladores celebraron el fenómeno con fotografías, aunque también se mostraron atentos a los inconvenientes que pueden surgir en la actividad ganadera y en la circulación vehicular.

Desde Vialidad Nacional recomendaron transitar con extrema precaución en rutas de la zona, donde la calzada se presenta húmeda o con presencia de nieve en sectores. Se aconseja reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y llevar cadenas para los vehículos que circulen por tramos de mayor acumulación.

Más allá de los posibles inconvenientes, la nevada regaló una jornada distinta en la meseta y la cordillera de Chubut. A pocos días de la llegada de la primavera, la provincia volvió a cubrirse de blanco, recordando que en la Patagonia el clima siempre puede dar sorpresas.

⚠️ ALERTA POR VIENTO

Una parte de la provincia del Chubut está bajo alerta amarilla por ráfagas de viento muy fuertes para este miércoles 3 de septiembre, según el informe del pronóstico extendido del tiempo en pleno inicio de septiembre.

El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la fuerte contingencia climática afectará a casi toda la provincia de Chubut desde la tarde y podría extenderse durante el resto de la jornada, pero con menor intensidad.