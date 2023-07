Una fotógrafa española soñaba con conocer las ballenas y logró grabar un apareamiento en la Patagonia

Una fotógrafa viajera de Barcelona logró cumplir un sueño: pudo conocer las ballenas en la Patagonia, y logró retratar un apareamiento. Irlanda Puente viaja a dedo por Sudamérica, y llegó hasta Puerto Madryn para hacer el avistaje.

La española se encontraba en el norte argentino cuando comenzó la temporada de ballenas, y decidió tomarse un avión para conocerlas en persona.

Para este viaje al que le puso muchas expectativas, se compró un dron e intentó grabarlas desde otra perspectiva. “Los primeros días en Madryn nos dimos cuenta que no era lo que esperábamos, grabarlas no era para nada fácil. La mayoría de zonas son áreas protegidas y el dron no se puede volar. Parece que están cerca, pero para pillarlas a menos de un kilómetro hay que tener un buen golpe de suerte”, contó.

“Fueron cuatro días de intentarlo”, dijo. Pese a las dificultades mencionadas, finalmente logró grabar las imágenes que tanto había soñado. No sólo las vio nadando en su entorno natural, sino que consiguió capturar el maravilloso momento en que dos ballenas se apareaban.

“Cuando menos lo esperábamos, lo conseguimos. Conseguimos ver un apareamiento, un salto y verlas muy, muy de cerca. Llevamos más de una semana grabando ballenas en Puerto Madryn y siento que me quedaría toda la temporada aquí”, expresó.

Su experiencia fue por completo satisfactoria, y mientras continúa su viaje hacia Brasil se lleva consigo un recuerdo inborrable. “Si antes estaba enamorada de ellas, ahora lo estoy 100000 veces más”.