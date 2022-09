Una fan de Justin Bieber se hizo un tatuaje en su honor y terminó "con un meme en el cuello"

Tras hacer su show en Brasil, Justin Bieber suspendió el resto de su gira “Justice” por problemas de salud. Las próximas presentaciones iban a ser en el Estadio Único de La Plata en 10 y 11 de septiembre.

"Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!", comunicó el artista luego de presentarse en Brasil.

La noticia fue un balde de agua fría para miles de fans que esperaban ansiosos el regreso -tras casi una década- de artista a los escenarios argentinos.

Justin Bieber cancelaría sus shows en Argentina por problemas de salud y sus fans estallaron en las redes

Decenas de jóvenes acampaban desde comienzos de agosto cerca del Estadio para estar en primera fila cuando se abrieras las puertas para presenciar el show, y este martes se multiplicaron las lágrimas, la tristeza y la impotencia por no poder ver a su ídolo.

Algunos, dejaron plasmada su decepción en redes sociales. Como una joven cordobesa, que publicó una foto de su mar reciente tatuaje, realizado para conmemorar el show que tanto anhelaba disfrutar, pero que finalmente no se realizará.

"Con un meme en el cuello y el corazón roto... Gracias Justin", publicó en la joven en Twiiter (@Ludmi_pagani17), que recibió tantos comentarios que tuvo que borrar su cuenta.

