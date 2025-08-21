Después de más de veinte años ausente del mercado argentino, una reconocida cadena francesa especialista en equipamiento y vestimenta deportiva, está a punto de volver a revolucionar el sector deportivo en el país.

Con un anuncio oficial que adelanta su inauguración, la marca confirmó la apertura del primer local en el país, marcando así un regreso soñado para miles de deportistas y consumidores ávidos de calidad y precio accesible.

En un contexto donde la economía local presenta desafíos y oportunidades, la llegada de famosa marca representa una señal positiva para la industria deportiva y para el consumidor local. La empresa basada en el concepto de democratizar el deporte, aporta una visión fresca y disruptiva que puede dinamizar el comercio minorista y fomentar prácticas deportivas más accesibles para todos.

DECATHLON ADELANTÓ SU REGRESO A ARGENTINA Y CONFIRMÓ SU PRIMER LOCAL

Lejos de ser un simple retorno, la vuelta de Decathlon a Argentina es el reflejo de una decisión estratégica pensada a mediano y largo plazo, respaldada por los éxitos cosechados en países vecinos como Uruguay y Paraguay. En esas plazas, el gigante francés logró consolidar una red de tiendas exitosas, que le han permitido aprender y adaptar su modelo de negocio a las particularidades del mercado sudamericano, con una propuesta que combina variedad, innovación y accesibilidad económica.

El país se presenta como un mercado clave dentro de la región, con un público apasionado por el deporte y una demanda creciente de productos deportivos que combina calidad, innovación y precios competitivos. Por eso, Decathlon apunta a una vuelta con impacto, no sólo comercial sino también cultural, fomentando el acceso y la práctica deportiva para todas las edades y niveles.

La primera tienda que marcará esta nueva etapa en Argentina estará ubicada en un lugar estratégico de alto tránsito: el complejo Al Río, sobre la Avenida del Libertador, en Vicente López, justo lindante con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta localización no solamente aprovecha la cercanía con uno de los centros urbanos más importantes y poblados del país, sino que también está integrada en un entorno comercial consolidado, junto a un hipermercado Carrefour y una tienda Sodimac, replicando un modelo que ha sido exitoso para Decathlon en otras ciudades sudamericanas como Montevideo y Asunción.

El local ocupará una superficie de 3000 metros cuadrados, un espacio considerable que permitirá exhibir la amplia y diversificada oferta que caracteriza a la marca. La idea es recrear una experiencia de compra completa, donde los clientes puedan descubrir y probar artículos de distintas disciplinas deportivas en un solo lugar, con la garantía de calidad que distingue al sello Decathlon.

Si bien la apertura estaba inicialmente prevista para octubre de 2025, la compañía anunció que la fecha se adelantará al viernes 26 de septiembre, un gesto que muestra la intención de apurar la llegada de sus productos a los consumidores argentinos. Este movimiento genera gran expectativa y pone a Decathlon como uno de los protagonistas destacados en el calendario comercial del segundo semestre.

DECATHLON Y SU PLAN AMBICIOSO EN ARGENTINA: 20 TIENDAS EN DOS AÑOS

La tienda Vicente López no será un punto final sino el inicio de un ambicioso plan de expansión en la Argentina. La empresa avanza con la apertura de hasta 20 locales distribuidos en distintas provincias y ciudades durante 2025 y 2026, con la intención de consolidar una red que cubra las principales áreas urbanas y polos económicos del país.

Entre las próximas aperturas se destaca la de una segunda sucursal antes de fin de año, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como uno de los destinos prioritarios. Si bien aún no está confirmada la ubicación exacta, se trabaja en negociaciones con centros comerciales de alto tráfico como Abasto Shopping y Alto Avellaneda, lugares que por su propia naturaleza aseguran un público heterogéneo y numeroso.

UN CATÁLOGO PARA TODOS: QUÉ PRODUCTOS OFRECE DECATHLON

Lo que diferencia a Decathlon a nivel mundial es su propuesta integral que cubre una enorme variedad de deportes y actividades, ofreciendo productos accesibles para deportistas amateurs y profesionales. La oferta argentina replicará este modelo y abarcará una amplia gama de categorías:

Ciclismo: bicicletas, indumentaria especializada y accesorios para diferentes modalidades.

Outdoor y aventura: productos para trekking, camping, caza, escalada y otras actividades en la naturaleza.

Fitness y entrenamiento funcional: desde máquinas y accesorios hasta ropa técnica.

Deportes acuáticos: equipo para nadar, surfear y practicar kayak, entre otros.

Running: calzado, ropa y gadgets diseñados para corredores de todos los niveles.

Deportes de raqueta: tenis, pádel, ping-pong y accesorios.

Deportes de equipo: fútbol, básquetbol, vóley, handball, rugby, entre otros.

Deportes de invierno: esquí, snowboard y ropa adecuada para climas fríos.

Patinaje y skateboarding: tablas, patines y equipamiento de seguridad.

Deportes de precisión: golf, pool, dardos, tiro con arco.

Deportes de combate: artes marciales, boxeo y disciplinas similares.

Baile y gimnasia: indumentaria y accesorios para escuelas y entrenamientos.

Además de la amplia oferta deportiva, Decathlon comercializará indumentaria, calzado y accesorios para hombres, mujeres y niños, y una línea completa de equipamiento complementario: electrónica deportiva (relojes inteligentes, auriculares), mochilas, bolsos, productos para viajes y turismo deportivo, y artículos como botellas reutilizables, termos, anteojos de sol, gorras y riñoneras.

La reapertura de Decathlon no solo implica la llegada de una marca comercial, sino también una oportunidad para promover estilos de vida más saludables, facilitar el acceso al deporte y ampliar la oferta en un mercado que demanda innovación y calidad.

Con una política de precios ajustada a la realidad de los usuarios y una atención focalizada en el cliente, Decathlon pone a disposición una experiencia de compra única y la posibilidad de que más personas encuentren el equipamiento adecuado para iniciar o continuar su actividad física favorita.