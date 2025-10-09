La constante salida de multinacionales del mercado argentino continúa siendo un fenómeno que atraviesa múltiples gobiernos y que, en la administración de Javier Milei, ya alcanzó las 16 retiradas en menos de dos años.

Este fenómeno refleja las complejas dificultades económicas y estructurales que enfrenta el país, entre ellas una alta carga impositiva, regulaciones cambiantes y un entorno macroeconómico restrictivo que presionan la continuidad y la confianza de capitales extranjeros.

Sin embargo, en este contexto de incertidumbre y repliegue, surge una historia contraria: la llegada de una emblemática empresa de utensilios de cocina, que decidió apostar por el mercado argentino con la apertura de una oficina comercial en el país, un símbolo de confianza y estrategia de crecimiento regional.

LA SALIDA DE MULTINACIONALES: UN FENÓMENO ESTRUCTURAL CON IMPACTO TRANSVERSAL

Si bien en los primeros 21 meses del gobierno de Milei la cantidad de multinacionales que dejaron Argentina es menor a la registrada en años anteriores —superando el promedio anual de 15 durante la presidencia de Alberto Fernández—, la tendencia y las razones que motivan estos retiros son una continuidad en los desafíos estructurales del país.

Las multinacionales enfrentan una compleja combinación de factores que dificultan su estabilidad: una elevada presión tributaria, un marco regulatorio que cambia constantemente, escasa previsibilidad macroeconómica y restricciones que ahogan inversiones y operaciones a largo plazo.

Las salidas ya concretadas afectan a sectores fundamentales, evidenciando un impacto transversal en la economía argentina. Por ejemplo, el cierre de la planta de Magnera en el Parque Industrial de Pilar dejó sin empleo directo a 60 trabajadores, reflejando la vulnerabilidad del mercado laboral ante decisiones tomadas en base a revisiones globales de operaciones.

En paralelo, en el sector de salud, la venta de Diagnóstico Maipú a Swiss Medical por 110 millones de dólares marca un desplazamiento significativo en la prestación privada de servicios, con la salida del grupo brasileño Dasa en el marco de una racionalización global.

Otras compañías que concretaron su retiro o están en proceso incluyen a Petronas, Enap Sipetrol, Mercedes-Benz, Southern Cross (Atria Soluciones Logísticas), SHV Holding (Makro), Profertil (Nutrien) y Dasa, entre otras. La afectación no solo impacta la oferta de bienes y servicios sino también la dinámica laboral y el tejido económico en múltiples regiones.

VENTAS ESTRATÉGICAS Y NEGOCIACIONES QUE RECONFIGURAN LA PRESENCIA EXTRANJERA

El éxodo de multinacionales no siempre significa desaparición total de marcas del mercado argentino. Muchas optan por realizar ventas o transferencias a actores locales o regionales, en una estrategia de desinversión que mantiene las operaciones y empleados bajo nuevas gestiones. Este fenómeno se observa con claridad en negociaciones en curso que pueden marcar hacia dónde evolucionará el mercado.

Por ejemplo, Raízen, que opera la red de estaciones Shell y la refinería de Dock Sud, está en proceso de venta por un monto cercano a 1.500 millones de dólares. Carrefour, con unas 700 sucursales y 17.000 empleados, negocia activamente con diferentes interesados para una posible venta total o la búsqueda de alianzas estratégicas que permitan compartir el negocio local.

En medios de comunicación, Paramount —dueña de Telefé— planteó su retiro del país mediante la venta del canal que ya tiene nuevo dueño, mientras que TotalEnergies realizó la venta parcial de sus activos petrolíferos en Vaca Muerta a YPF, conservando su división de gas.

Por otro lado, Burger King, parte del grupo mexicano Alsea, está también en venta en busca de un comprador que mantenga el negocio, aunque Starbucks, también bajo control de Alsea, continúa operando pero con una estrategia regional de ajuste. Esta dinámica de ventas y reestructuraciones evidencia que el mercado argentino está en un proceso de reconfiguración, obligado por el contexto económico, pero con potencial para la emergencia de nuevos actores y formatos de gestión.

TRAMONTINA, LA FAMOSA MARCA DE UTENCILLOS DE COCINA QUE LLEGA A LA ARGENTINA

En medio de este turbulento escenario de salidas y repliegues, la llegada de Tramontina se presenta como un signo contrario: una empresa con más de 110 años de historia y presencia fuerte en más de 120 países que apuesta decididamente por Argentina a través de la apertura de una oficina comercial en Buenos Aires. Esta decisión forma parte de un plan regional de expansión y fortaleza de marca.

La nueva sede de Tramontina funcionará como un centro operativo y comercial, conectando a Argentina con las nueve plantas de producción que la empresa posee en Brasil e India, lo que permitirá mejorar la comunicación directa con distribuidores, cadenas de retail y comercios locales.

Emiliano Baseggio, gerente general de Tramontina Argentina, explicó que “Argentina es un mercado estratégico, con una cultura gastronómica muy marcada. Creemos que este es el momento de estar más cerca, con estructura propia y presencia directa".

La oficina cuenta con un showroom exclusivo que exhibe una selección de más de 22.000 artículos del extenso catálogo de la marca, que incluye utensilios de cocina, electrodomésticos, herramientas, muebles y productos para jardín. Lo relevante es que se desarrollan líneas específicas para el público argentino, adaptadas a sus costumbres y preferencias, como utensilios para asado, cuchillos de acero inoxidable y accesorios de mate, símbolos culturales del país.

Fundada en 1911 en el sur de Brasil, Tramontina se ha consolidado como una de las principales marcas latinoamericanas de artículos para el hogar, con más de 10.000 empleados y una red de distribución global que cubre 120 países. Su desembarco institucional en Argentina refuerza no solo su estrategia de crecimiento sostenido en la región, sino también su compromiso con mercados estratégicos a pesar de las incertidumbres.

