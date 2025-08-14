La reconocida cadena internacional de café, Starbucks, se prepara para abrir sus puertas en Puerto Madryn, en un punto privilegiado de la ciudad: la esquina de Alfonsina Storni y Boulevard Brown, con una vista inmejorable al Golfo Nuevo.

Según pudo saber ADNSUR, el espacio elegido es una casa que se encuentra justo frente a la nueva escultura de la cola de ballena, y que actualmente se encuentra en proceso de remodelación desde hace varios meses.

La elección del lugar no sería casual, ya que se trata de una zona estratégica y de alto tránsito, tanto de residentes como de turistas, especialmente en temporada de avistaje de ballenas.

Si bien aún no se confirmó la fecha exacta de inauguración, se estima que la apertura podría concretarse antes de la temporada alta, según publicó LU17.

La llegada de Starbucks a Puerto Madryn marcará un nuevo capítulo en la expansión de la marca en la Patagonia, ya que será la sucursal más austral en el país y ofrecerá a vecinos y visitantes una propuesta que combina café de especialidad, repostería y un entorno único frente al mar.

Starbucks en Argentina: presencia, historia y novedades

1. Orígenes e impacto cultural

Starbucks desembarcó en el país el 30 de mayo de 2008, inaugurando su primer local en Alto Palermo Shopping, Buenos Aires. Desde entonces, ha instalado más de 130 sucursales en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén y La Plata, empleando a alrededor de 1.700 trabajadores.

Esta llegada marcó un hito en la cultura del café en Argentina: transformó la experiencia de tomar café, haciéndola más personalizada y ritualista, pasando de ser un simple momento del día a una experiencia social que invita a quedarse, trabajar o compartir.



2. Expansión, innovación y compromiso local

En 2015, celebraron los 100 locales con una apertura en San Isidro, y en 2017 introdujeron el programa de fidelidad Starbucks Rewards® y la primera tienda Drive-Thru. Posteriormente, en 2019, lanzaron su app móvil, permitiendo recargar la tarjeta digitalmente, pagar desde el celular y disfrutar de beneficios exclusivos.

Además, Starbucks Argentina se sumó a la tendencia plant-based al asociarse con NotCo para ofrecer NotMilk® en más de 130 sucursales, sin cargo adicional.

3. Tiendas sustentables y nuevos formatos

En 2024, abrirá su primera tienda drive-thru en Nordelta, Provincia de Buenos Aires, diseñada con paneles solares, estaciones para bicicletas y artisticidad local. Ese mismo año, inaugurará su primera sucursal en Mar del Plata, sumando la 134ª tienda en el país, con formato drive-thru y diseño con identidad costera.



4. Inversiones y futuro del negocio

El operador local Alsea, que maneja la marca en Argentina, anunció una inversión de USD 30 millones para sumar 40 nuevos locales de Starbucks (y Burger King), generando aproximadamente 1.250 empleos nuevos.

5. Algunas cifras clave

Aspecto Detalle Apertura en Argentina Mayo de 2008 Sucursales actuales Más de 130 Empleo generado Unos 1.700 puestos directos Drive-Thru Nordelta Primera en su tipo en Argentina Primera tienda en Mar del Plata Inaugurada en diciembre de 2024 Inversión reciente USD 30 millones para expansión local

Starbucks no solo trajo café, sino una revolución en la forma de consumirlo: más personalizada, cómoda y moderna. Su crecimiento continuo y apuesta por la innovación —desde tecnología digital hasta sostenibilidad— confirman que se ha transformado en un actor clave dentro del paisaje urbano y cafetero del país.