El día después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, la fintech argentina Ualá, fundada por el empresario libertario Pierpaolo Barbieri, confirmó un nuevo recorte de personal que impactará a 110 empleados en Argentina.

El ajuste también contempla 25 despidos en sus oficinas en el exterior, alcanzando un total del 8% de la plantilla global de la empresa.

La medida se enmarca en un proceso de reestructuración regional que, según fuentes oficiales, busca incrementar la eficiencia operacional en un mercado fintech cada vez más dinámico y competitivo. La compañía explicó que este recorte es producto de “la automatización de tareas”, una estrategia para optimizar recursos y mantener el liderazgo en la región.

Desde Ualá aseguraron a Clarín que este será el único capítulo de despidos en el corto plazo y rechazaron la posibilidad de nuevas olas de reducción de personal. Además, destacaron que a los trabajadores afectados se les propuso “acuerdos de salida que superan los requisitos legales”, buscando mitigar el impacto social de la medida.

EL SEGUNDO RECORTE DE UALÁ EN ARGENTINA

Este no es el primer ajuste significativo que realiza Ualá. En mayo de 2024, la fintech ya había despedido a 140 empleados, equivalentes al 9% de su plantilla, en medio de una reestructuración destinada a eliminar duplicaciones de puestos tras importantes adquisiciones.

Entre esas compras se destacan Wilobank en Argentina, el banco digital propiedad de Eduardo Eurnekian, y ABC Capital en México. Estas adquisiciones permitieron a Ualá operar bajo licencias bancarias en ambos países, marcando un salto estratégico en su desarrollo.

Pese a operar como banco, la mayoría de los empleados de Ualá están registrados en gremios distintos a la Asociación Bancaria argentina, lo que refleja la naturaleza híbrida y tecnológica de su estructura laboral.

Vale remarcar que el año pasado, en noviembre de 2024, la fintech recibió la visita del presidente Javier Milei, coincidente con un anuncio relevante: una ronda de inversión Serie E por 300 millones de dólares liderada por Allianz X, brazo financiero del Grupo Allianz. Fue una de las mayores inversiones privadas en América Latina en los últimos tres años, que posicionó a Ualá con una valuación de 2.750 millones de dólares.

Esta inyección financiera marcó un hito para la empresa y reafirmó su crecimiento regional, aunque a la vez activó desafíos operativos que hoy obligan a ajustes como el comunicado recorte de personal.

CUÁLES SON LAS PROYECCIONES DE UALÁ

El anuncio ocurre en un momento de alta volatilidad política y económica en Argentina, con la reciente victoria legislativa de La Libertad Avanza, un partido que defiende políticas económicas liberales, alineadas con el perfil ideológico de Ualá y su fundador.

Analistas consideran que los ajustes en Ualá reflejan una combinación de adaptación tecnológica, búsqueda de eficiencia y ajuste a las expectativas de un mercado más competitivo, tanto local como transnacional.

Desde la empresa aseguraron que el foco está puesto en consolidar su crecimiento sostenible y mejorar la experiencia del cliente, aspectos clave para mantener su posición entre las principales fintechs de la región.

Con información de Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR