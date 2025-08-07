La crisis en las fábricas argentinas en agosto de 2025 se profundiza especialmente en grandes industrias como Celulosa Argentina, Ternium y Acindar, que enfrentan una fuerte caída en la producción. Estas empresas suspendieron sus operaciones o reducido fuertemente su actividad, afectando a miles de trabajadores con suspensiones, recortes salariales y pérdidas de empleo.

En Ternium, por ejemplo, la planta de Villa Constitución se paralizó desde finales de julio, y solo trabajaba a media capacidad con un solo horno, situación calificada como "grave y crítica" por los dirigentes gremiales. La problemática se agrava porque la paritaria metalúrgica de 2024 sigue sin ser homologada oficialmente, generando mayor incertidumbre en los salarios y tensiones laborales.

Además, la industria manufacturera en general vive un retroceso sostenido, con una caída aproximada de 10 puntos porcentuales en la producción respecto al primer semestre de 2023. Esto se traduce en un ajuste de plantillas, cierre de turnos y despidos, con una estimación de pérdida de hasta 60.000 empleos para fines de 2025.

Por otro lado, sectores como el textil y la indumentaria son de los más afectados, con numerosas empresas aplicando reducciones de personal y cancelaciones de horas extras.

ACERBRAG, LA EMPRESA ARGENTINA EN CRISIS ECONÓMICA

La siderúrgica Acerbrag, la mayor empresa privada de la ciudad bonaerense de Bragado y una de las más importantes del sector en Argentina, anunció la suspensión total e indefinida de sus operaciones.

Esta medida, que afecta directamente a sus 600 empleados, encendió las alarmas no solo en la planta ubicada en el Parque Industrial de Bragado sino también a nivel regional, ante la incertidumbre que genera en una ciudad de 46.000 habitantes que depende profundamente de la siderúrgica como motor económico y generadora principal de empleo.

Desde principios de año, Acerbrag atraviesa una etapa de fuertes dificultades producto de la caída en las ventas y la débil demanda en sectores que abastece, como la construcción, la agricultura, la industria automotriz y la línea blanca. En febrero pasado, la empresa ya había detenido temporalmente las áreas de laminación y acería, pero la paralización programada se extendió hasta marzo, generando preocupación entre los trabajadores que veían cómo la inestabilidad económica se profundizaba.

A pesar de que en julio lograron producir aproximadamente 23.000 toneladas de acero —un volumen que los propios empleados consideraron “aceptable” considerando las condiciones actuales del mercado—, la realidad financiera no mejoró lo suficiente para sostener la operación. Sumado a esto, en agosto del año anterior se produjo una parada técnica para cambiar un transformador, una inversión necesaria para la mejora en productividad pero que no alivió la crisis de fondo.

En este contexto, los voceros de Acerbrag declararon que “frente a la falta de expectativas de mejora en la demanda y ante la sostenida crisis industrial, la empresa debe parar sus operaciones”.

La crisis propia de Acerbrag refleja una tendencia que afecta a otras grandes siderúrgicas nacionales como Ternium, Tenaris y Acindar, marcas que también enfrentan una fuerte reducción en sus niveles productivos. Este sector fabril, controlado en muchos casos por multinacionales como Arcelor Mittal, es signado por la fragilidad producida por políticas económicas que no logran incentivar la demanda en los mercados claves.

600 TRABAJADORES EN JAQUE Y UNA CIUDAD EN RIESGO

El impacto de esta suspensión indefinida se siente con fuerza en toda Bragado, donde Acerbrag no solo representa el principal empleador privado, sino también un actor central en la economía local.

Los 600 empleados enfrentan una situación laboral y salarial sumamente delicada. La negociación paritaria de 2024 tuvo una extensión de más de diez meses, mostrando las dificultades para llegar a acuerdos justos en un contexto de inflación alta y un deterioro en el poder adquisitivo.

Aunque la paritaria 2025 fue acordada, aún espera la homologación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, prolongando la incertidumbre salarial y generando tensión dentro de la planta.

El impacto social también se vive en las familias de los trabajadores, que ven cómo un futuro estable se torna cada vez más lejano. La posibilidad de un cierre definitivo de la empresa no solo significaría la pérdida de cientos de empleos, sino también el debilitamiento de toda una cadena productiva que repercute en comercios, servicios y contratistas vinculados a la siderurgia.

Para la ciudad de Bragado, la suspensión indefinida de Acerbrag marca un momento crítico. La industria siderúrgica, que abastece sectores claves de la economía nacional, enfrenta un escenario complejo, y el futuro de la empresa y la estabilidad de sus trabajadores dependerán en gran parte de las condiciones económicas generales y las políticas que puedan impulsar una recuperación del mercado.