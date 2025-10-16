Una famosa empresa de electrodomésticos suspendió a 400 empleados y hay riesgo de 2.000 despidos
Se trata de una fábrica que cuenta con una amplia gama de productos que incluye heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, aires acondicionados y aspiradoras.
La industria de los electrodomésticos en Argentina enfrenta un grave desafío debido a la caída sostenida de la demanda interna y al aumento significativo de productos importados. Esta situación generó un exceso histórico de stock acumulado en las plantas fabriles, lo que obligó a implementar suspensiones rotativas entre los trabajadores para intentar equilibrar la producción con el mercado real.
El impacto se extiende a toda la cadena productiva, afectando no solo a las grandes fábricas, sino también a medianas y pequeñas empresas y talleres proveedores, generando preocupación por la posible pérdida de miles de empleos.
ELECTROLUX SUSPENDIÓ A 400 TRABAJADORES Y HAY OTROS 2.000 EN RIESGO
Electrolux, una multinacional sueca con presencia en 160 países, líder global en la fabricación de electrodomésticos para uso doméstico y profesional, está atravesando una crisis en su planta argentina.
Precisamente, la fábrica situada en Rosario, Santa Fe, atraviesa una situación crítica debido a la muy baja demanda interna y al aumento exponencial de productos importados, que generaron un acumulado inédito de stock en sus depósitos. Como consecuencia directa, alrededor de 400 trabajadores fueron suspendidos bajo el esquema de suspensiones rotativas previsto en el artículo 223 bis del convenio colectivo de trabajo.
Según confirmaron fuentes sindicales y empresariales, la planta ajustó su ritmo de producción desde octubre de 2025 con la intención de alinear fabricación y demanda, buscando garantizar la sustentabilidad del negocio y proteger en la medida de lo posible el empleo.
“La medida procura alinear la producción con la demanda real del mercado, garantizando la productividad y reforzando el compromiso para cuidar de los colaboradores a la vez que acompaña la evolución del negocio”, señalaron voceros de Electrolux.
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN UN CONTEXTO ADVERSO
La situación de Electrolux no es un hecho aislado, sino parte de un escenario más amplio de retracción de la industria metalúrgica y, especialmente, del sector de línea blanca en Argentina. La fuerte apertura de importaciones impulsada por el gobierno nacional provocó una invasión masiva de electrodomésticos extranjeros, que bajaron los precios en el mercado local y generaron un estancamiento de ventas de producción nacional.
Fuentes del sector confirmaron que, mensualmente, entra al país un volumen de electrodomésticos importados que supera la fabricación local, frenando la actividad y provocando un notable exceso de inventarios.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alertaron sobre las consecuencias que esta caída de la demanda está generando en el empleo: estiman que el sector podría perder más de 2.000 puestos de trabajo durante 2025 y convocaron a diversos encuentros con delegados para coordinar respuestas y preservar las fuentes laborales.
“La situación es delicada. No solo afecta a las grandes empresas, sino también a medianas, pequeñas, talleres y contratistas que proveen repuestos y servicios especializados. Todo el entramado industrial regional está sufriendo este retroceso”, manifestó un vocero sindical.
En el predio industrial donde funciona la planta de Electrolux, la disminución de producción impacta directamente en la economía de los barrios aledaños. Se evidencia una merma en la contratación para actividades anexas y una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores.
ESQUEMA DE SUSPENSIONES Y SUS IMPLICANCIAS LABORALES
La norma del artículo 223 bis del convenio colectivo permite planificar suspensiones temporales durante las cuales los empleados perciben un porcentaje de su salario y conservan su fuente laboral.
Este mecanismo, que busca minimizar despidos, fue aplicado rotativamente para repartir el impacto entre la plantilla y garantizar un regreso efectivo cuando el mercado mejore, según informó la empresa.
Esta herramienta ya fue utilizada por otras grandes empresas metalúrgicas como Acindar, que también enfrenta dificultades similares por la retracción en el consumo interno.
CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LÍNEA BLANCA Y OTRAS MARCAS AFECTADAS
Electrolux fabrica una amplia gama de electrodomésticos que incluyen heladeras, lavarropas, cocinas, microondas, aires acondicionados y aspiradoras, comercializados bajo varias marcas como Lux, AEG, Zanussi, Frigidaire y otras. La fábrica rosarina tuvo una fuerte acumulación de stock, con depósitos que mostraron niveles extraordinariamente elevados para esta época, lo que obligó a reducir la actividad de las líneas de ensamblaje incluso por debajo de la capacidad técnica.
El fenómeno se replica en otras empresas del sector de línea blanca como Mabe, Alladio y Liliana, que también implementaron suspensiones y reducciones de ritmo productivo en distintas regiones del país. Esto perfila un panorama de crisis sectorial con impacto directo en la estabilidad laboral y el entramado productivo.
Desde la UOM señalaron la necesidad de que las medidas superen los acuerdos temporales y las suspensiones, para avanzar hacia políticas integrales que incentiven la recuperación industrial y el empleo. Advirtieron que, si la tendencia regresiva se mantiene sin intervenciones concretas, el total de empleos en riesgo en la provincia de Santa Fe y el sur de la provincia de Buenos Aires podría superar las 3.000 pérdidas, agravando la crisis económica regional.
Ante este escenario, las patronales, los sindicatos y las autoridades están convocando mesas de trabajo para promover soluciones que permitan el acceso a financiamiento, contención institucional y acuerdos que alivien el impacto para los trabajadores y las empresas.