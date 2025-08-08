El cierre de locales físicos pretende optimizar costos y aprovechar el crecimiento del comercio electrónico, buscando mayor eficiencia y alcance en un canal digital que ofrece flexibilidad y menor infraestructura física.

Pasar a lo digital en Argentina implica enfrentar un cambio profundo en el modelo de negocio, ya que las ventas online requieren inversión en logística, plataforma tecnológica y atención al cliente digital.

Además, la digitalización permite llegar a un público más amplio sin restricciones geográficas, pero también supone un desafío para los empleados afectados y para adaptarse a una competencia global mucho más directa y exigente.

Una famosa cadena de electrodomésticos anunció el cierre de sus 30 locales físicos en Argentina
UNA FAMOSA CADENA DE ELECTRODOMÉSTICOS CERRÓ SUS TIENDAS FÍSICAS EN ARGENTINA

Start_, la cadena argentina especializada en electrodomésticos y tecnología, anunció de manera sorpresiva el cierre definitivo de sus 30 tiendas físicas para concentrar su operación exclusivamente en la venta digital. La decisión fue comunicada a sus empleados mediante un correo electrónico en el que se mencionan "motivos de fuerza mayor" como causa principal del cambio radical en la estrategia comercial.

La historia de Start_ comenzó hace cuatro años, en 2021, cuando fue fundada por Nicolás Osta y Esteban Isorna, dos empresarios con experiencia en el sector. Su primer local estaba ubicado en la esquina porteña de Cabildo y Juramento, y desde allí la empresa amplió rápidamente su gama de productos, que incluía desde televisores, consolas, notebooks y celulares hasta componentes para computadoras. Posteriormente, la compañía incorporó también electrodomésticos de línea blanca para diversificar su oferta.

Start_ anunció el fin de sus 30 sucursales presenciales ante la creciente competencia internacional y un mercado local complicado.
Foto: La Nación

Impulsada por un crecimiento acelerado y agresivo, Start_ llegó a tener una red de 30 sucursales distribuidas en ciudades clave del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Salta, Posadas y San Miguel de Tucumán. A comienzos de 2024, la empresa tenía un plan ambicioso que contemplaba mudarse a un centro logístico de 4.400 metros cuadrados, mejorar significativamente su plataforma de comercio electrónico y duplicar el número de locales en dos años.

POR QUÉ MOTIVO START_ DECIDIÓ CERRAR TODAS SUS SUCURSALES FÍSICAS

Sin embargo, los planes comenzaron a desmoronarse a los pocos meses. Comenzaron cierres paulatinos de sucursales y recortes internos ante las dificultades del mercado. Fuentes cercanas a Start_ explicaron que la empresa fue afectada por una coyuntura adversa generalizada en el sector retail de electrodomésticos y tecnología. 

En particular, señalaron que un factor decisivo fue la mayor cantidad de consumidores que, pese a tener poder adquisitivo, optaron por realizar sus compras en el exterior, presionando negativamente las ventas locales, detalló La Nación.

Start_ cierra sus tiendas físicas y se vuelca exclusivamente a la venta online
Foto: IN Salta

La medida de cerrar físicamente todas sus tiendas responde al desafío de mantener la rentabilidad en un mercado golpeado por la baja demanda y la competencia internacional creciente. Start_ seguirá operando en formato digital, buscando fortalecer su canal online para adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, aunque esta transición implica dejar en la calle a cerca de 300 empleados, generando incertidumbre en el sector.

En contraste con el abrupto cese de operaciones físicas de Start_, en Buenos Aires y otras provincias, el segmento de electrodomésticos continúa ávido de acercar ofertas con descuentos en outlets y cadenas como Electro GV o Coto, que capitalizan la demanda con liquidaciones de productos de primeras marcas a precios más accesibles y con opciones de financiación.

Para Start_, esta transición responde a la necesidad de sobrevivir en un mercado donde las ventas en tiendas físicas vienen declinando, en parte por la caída del poder adquisitivo local y el aumento de las compras en el exterior. 

