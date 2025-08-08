Una famosa cadena de electrodomésticos anunció el cierre de sus 30 locales físicos en Argentina

El cierre de locales físicos pretende optimizar costos y aprovechar el crecimiento del comercio electrónico, buscando mayor eficiencia y alcance en un canal digital que ofrece flexibilidad y menor infraestructura física.

Pasar a lo digital en Argentina implica enfrentar un cambio profundo en el modelo de negocio, ya que las ventas online requieren inversión en logística, plataforma tecnológica y atención al cliente digital.

Además, la digitalización permite llegar a un público más amplio sin restricciones geográficas, pero también supone un desafío para los empleados afectados y para adaptarse a una competencia global mucho más directa y exigente.

UNA FAMOSA CADENA DE ELECTRODOMÉSTICOS CERRÓ SUS TIENDAS FÍSICAS EN ARGENTINA

Start_, la cadena argentina especializada en electrodomésticos y tecnología, anunció de manera sorpresiva el cierre definitivo de sus 30 tiendas físicas para concentrar su operación exclusivamente en la venta digital. La decisión fue comunicada a sus empleados mediante un correo electrónico en el que se mencionan "motivos de fuerza mayor" como causa principal del cambio radical en la estrategia comercial.

La historia de Start_ comenzó hace cuatro años, en 2021, cuando fue fundada por Nicolás Osta y Esteban Isorna, dos empresarios con experiencia en el sector. Su primer local estaba ubicado en la esquina porteña de Cabildo y Juramento, y desde allí la empresa amplió rápidamente su gama de productos, que incluía desde televisores, consolas, notebooks y celulares hasta componentes para computadoras. Posteriormente, la compañía incorporó también electrodomésticos de línea blanca para diversificar su oferta.

Impulsada por un crecimiento acelerado y agresivo, Start_ llegó a tener una red de 30 sucursales distribuidas en ciudades clave del país, como Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Salta, Posadas y San Miguel de Tucumán. A comienzos de 2024, la empresa tenía un plan ambicioso que contemplaba mudarse a un centro logístico de 4.400 metros cuadrados, mejorar significativamente su plataforma de comercio electrónico y duplicar el número de locales en dos años.

POR QUÉ MOTIVO START_ DECIDIÓ CERRAR TODAS SUS SUCURSALES FÍSICAS

Sin embargo, los planes comenzaron a desmoronarse a los pocos meses. Comenzaron cierres paulatinos de sucursales y recortes internos ante las dificultades del mercado. Fuentes cercanas a Start_ explicaron que la empresa fue afectada por una coyuntura adversa generalizada en el sector retail de electrodomésticos y tecnología.

En particular, señalaron que un factor decisivo fue la mayor cantidad de consumidores que, pese a tener poder adquisitivo, optaron por realizar sus compras en el exterior, presionando negativamente las ventas locales, detalló La Nación.

La medida de cerrar físicamente todas sus tiendas responde al desafío de mantener la rentabilidad en un mercado golpeado por la baja demanda y la competencia internacional creciente. Start_ seguirá operando en formato digital, buscando fortalecer su canal online para adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo, aunque esta transición implica dejar en la calle a cerca de 300 empleados, generando incertidumbre en el sector.

En contraste con el abrupto cese de operaciones físicas de Start_, en Buenos Aires y otras provincias, el segmento de electrodomésticos continúa ávido de acercar ofertas con descuentos en outlets y cadenas como Electro GV o Coto, que capitalizan la demanda con liquidaciones de productos de primeras marcas a precios más accesibles y con opciones de financiación.

Para Start_, esta transición responde a la necesidad de sobrevivir en un mercado donde las ventas en tiendas físicas vienen declinando, en parte por la caída del poder adquisitivo local y el aumento de las compras en el exterior.