El cierre de una empresa siempre suele tener un impacto significativo tanto a nivel económico como social. Cuando una compañía cierra, se detiene la generación de ingresos y se interrumpe la cadena de valor que incluye proveedores, empleados y clientes, lo que puede afectar la economía local y la estabilidad financiera de muchas familias.

En el caso de una franquicia, la situación es todavía más compleja porque, además de la empresa matriz, existen múltiples locales operados por franquiciados independientes que pueden verse afectados de distintas formas: algunos pueden cerrar, otros intentar continuar, pero la falta del respaldo central suele generar incertidumbre y pérdida de confianza en el mercado.

Respecto a los despidos, el cierre de una empresa o franquicia conlleva la pérdida inmediata de empleo para muchas personas, lo que impacta directamente en la economía doméstica y puede aumentar la tasa de desempleo en un sector o región. Los despidos afectan no solo a los empleados directos, sino también a sus familias y al tejido social, generando un desafío para las políticas laborales y de bienestar social.

En este contexto, la emblemática cadena internacional Pizza Hut enfrenta un momento decisivo en su recorrido por Latinoamérica. Luego de enfrentar pérdidas millonarias y un escenario económico complejo, la empresa decidió cerrar sus operaciones en Chile, generando un impacto significativo en el mercado local y dejando a más de mil trabajadores sin empleo.

Sin embargo, la historia podría tener un nuevo capítulo: la marca ya evalúa con cautela un relanzamiento en Argentina, un país donde su presencia ha sido histórica, aunque con resultados mixtos.

PIZZA HUT SE VA DE CHILE: OBSTÁCULOS INSALVABLES Y EL FIN DE UNA ERA

La salida de Pizza Hut y Telepizza del mercado chileno fue anunciada tras la quiebra judicial de Food Delivery Brands (FDB), el grupo español responsable de las operaciones locales. En apenas unos años, las pérdidas acumuladas escalaron de 21.000 a 79.000 millones de pesos, superando cualquier expectativa y reflejando el difícil entorno económico que enfrentaba la cadena.

La combinación de una competencia feroz, la expansión imparable de plataformas de delivery y una modificación en los hábitos de consumo después de la pandemia aceleraron la crisis.

El cierre impactó directamente en unos 100 locales y cerca de 1.400 empleados, mientras que algunas franquicias independientes intentan resistir, aunque sin certezas sobre su futuro.

ASEGURAN QUE PIZZA HUT PODRÍA DESEMBARCAR EN ARGENTINA

El foco actual de Pizza Hut en la región contempla un tercer intento de establecerse de manera sólida en Argentina. Las experiencias anteriores, en 1983 y en los noventa, encontraron una fuerte resistencia ante la tradición pizzera local y una competencia muy desarrollada, dificultando la consolidación de la marca.

Hoy, la estrategia se funda en contar con socios locales, aprovechar la infraestructura logística potenciada por KFC, otra de las cadenas de Yum! Brands, y operar bajo un modelo de franquicias más adaptado al mercado. Además, el clima político-económico argentino ha cambiado, favoreciendo la inversión extranjera directa, lo que aporta mayor confianza para planificar un despliegue con mejores márgenes.

Aunque aún sin fechas ni ubicaciones definidas, la marca espera reabrir locales este mismo año, integrándose nuevamente a su extensa red global de casi 20.000 establecimientos en más de 110 países.