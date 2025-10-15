La ruta 3 volvió a ser este martes escenario de un nuevo accidente. Una familia volcó en la cuando llegaba a Puerto Madryn, unos 15 kilómetros al norte de la ciudad del Golfo, y la conductora fue rescatada por los bomberos, ya que había quedado atrapada dentro del vehículo.

Según informó Canal 12, el siniestro ocurrió cerca de la estación de servicio El Tenaz, donde un Renault Sandero en el que viajaba una familia de Buenos Aires volcó a un costado de la ruta. Los ocupantes del auto fueron trasladados al Hospital Ísola de Madryn.

El accidente ocurrió el mismo día en el que inauguró la traza central doble trocha Trelew–Puerto Madryn, un tramo de la ruta 3 que permaneció inconcluso durante casi dos décadas, provocando más de cien accidentes y alrededor de 20 víctimas fatales.

Un micro de larga distancia, una camioneta y un automóvil protagonizaron un fuerte accidente en un sector de la ruta nacional 3, en el partido bonaerense de Villarino, con un muerto y al menos tres heridos.

El hecho ocurrió pasadas las 5.30 del lunes en el kilómetro 798 de la ruta 3 entre una unidad de la empresa de transporte de pasajeros “Ceferino” que viajaba en sentido norte-sur, un automóvil Peugeot 307 en el que circulaba un hombre y una camioneta Ford Ranger, en la cual se encontraban dos mujeres.

Un vocero consultado por la agencia Noticias Argentinas dijo que, debido al accidente, el conductor del Peugueot, identificado como Gabriel Omar Silisqui, murió en el acto, mientras que las dos ocupantes de la camioneta y el conductor del colectivo, debieron ser derivados a centros asistenciales por sufrir heridas de diversa consideración.

Tras el siniestro acudieron al lugar Bomberos voluntarios, personal de Seguridad Vial y ambulancias con el fin de trasladar a los heridos. Los peritos trataban de determinar que es lo que sucedió en dicho sector ya que a esa hora la visibilidad era buena, se trataba de un sector de una recta y la ruta estaba en buen estado.