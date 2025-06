Una familia denunció que sufrió abuso policial cuando allanaron su casa por error en Neuquén

Una familia de Centenario vivió momentos de gran angustia tras ser sorprendida por un allanamiento violento en su casa, aparentemente realizado por error. La Policía llevó a cabo el operativo en busca de una lancha robada, la cual no fue hallada.

Según informó el medio Centenario Digital, la familia presentó una denuncia formal ante la fiscalía, denunciando no solo que el allanamiento fue injustificado, sino también que durante el procedimiento sufrieron maltratos por parte de los agentes, quienes se retiraron sin encontrar ningún objeto relacionado con la causa.

Los afectados residen en el barrio Trahun Hue y fueron intervenidos en el marco de una investigación vinculada al robo de una lancha.

“Hubo mucha agresividad, esposaron a mi hijo y separaron a su esposa en otro lugar; además, él recibió golpes sin razón”, relató el padre del dueño de la vivienda, añadiendo que la situación provocó gran estrés en la hija de cinco años de la pareja, quien lloraba y pedía “No le peguen más a mi papá”.

La embarcación buscada había sido robada en Vista Alegre, bajo la jurisdicción de la Comisaría 49. En la casa registrada había una lancha vieja estacionada, aunque no sería la misma que la Policía buscaba. De hecho, no se la confiscó porque no coincidía con las características del robo. Desde la fuerza policial solo confirmaron el secuestro de una camioneta Toyota Hilux en otro domicilio, producto de las diligencias.



"Yo tengo una lancha abandonada hace años en el patio y no se parece en nada a la robada, desde lejos se puede ver", contó el vecino que habló con el portal de Centenario.

Respecto al allanamiento, el hombre contó que su hijo fue llevado a la vereda, donde permaneció retenido por más de una hora. Finalmente, fue liberado cuando los efectivos reconocieron que se trató de un error y se retiraron.

"Él tiene varios moretones y cortes, esto lo certificó un médico. Él no tiene ni un antecedente, es una buena persona y trabajadora, por eso no vamos a dejar que esto quede así”, indicó el vecino, padre del hombre violentado.

El operativo habría sido realizado por personal del Departamento UESPO. Actualmente, el caso está en investigación para esclarecer responsabilidades y determinar lo ocurrido.