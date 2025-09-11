Muchas familias se ven afectadas por incendios en sus viviendas; algunos de ellos son provocados por desperfectos eléctricos, fugas de gas o descuidos cotidianos. Este tipo de siniestros, además de las pérdidas materiales, genera consecuencias emocionales profundas para quienes lo sufren.

Ante cada hecho, las autoridades inician investigaciones para determinar las causas. Generalmente intervienen bomberos, peritos y la policía local, quienes trabajan en el lugar del incendio y analizan los restos para establecer el origen del fuego, si fue accidental o provocado, y evitar riesgos futuros en la zona.

El pasado miércoles 10 de septiembre por la tarde se desató un incendio en una casa ubicada en el barrio Pujol 2, en la ciudad de Puerto Madryn.

Madryn ganó con un golazo inolvidable y se ilusiona cada vez más con la Primera

Según se supo, el hecho se registró en la esquina de las calles Río Mayo y Maitén y luego se propagó rápidamente. La situación fue advertida por los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades al ver el humo que salía.

De esta manera intervinieron los Bomberos Voluntarios y trabajaron para apagar las llamas. Comenzó una investigación para determinar las causas que originaron el fuego.

Si bien no hubo personas heridas, ocurrieron daños materiales y la casa quedó totalmente destruida. Por lo tanto, una familia quedó con lo puesto.

La historia de Antonella, una futbolista que sueña en grande

Dentro de la familia afectada está Antonella, una nena de 10 años que recientemente fue seleccionada para integrar la categoría 2015 de River Plate, tras participar en pruebas con más de 150 chicas en Buenos Aires.

Fin del engaño: conducía un auto de alta gama en Madryn con cédula verde trucha y chasis adulterado

Frente a esta dura situación, desde el Sindicato de Empleados de Comercio y el propio C.E.C. comenzaron una campaña solidaria para ayudar a la familia de la niña.

De esta forma, solicitaron a todos aquellos vecinos que quieran colaborar que donen colchones, frazadas, muebles, ropa, alimentos y también aportes económicos.

“Queremos ayudar económicamente a esta bella familia. Pedimos la colaboración de la comunidad al alias de su papá: Anto0416”, señalaron en una publicación de redes sociales.

Un impresionante incendio volvió a consumir una vivienda en el barrio Ceferino Namuncurá

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Un incendio consumió nuevamente una vivienda en el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia durante la madrugada de este miércoles 10 de septiembre.

El siniestro ocurrió pasadas las 00:30 en la calle Jesús Marcial al 900, entre Almafuerte y Laferrere.

La propiedad ya había sido escenario de un hecho similar el pasado 27 de febrero, cuando las llamas también provocaron pérdidas totales. En esta ocasión, el fuego volvió a extenderse por toda la estructura de la vivienda, que quedó completamente destruida.

El sargento Pablo Figueroa, del Destacamento de Bomberos N.º 1, explicó en diálogo con ADNSUR que “tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico de los vecinos y rápidamente nos acercamos al lugar a trabajar”, señaló.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

En la casa se encontraba el propietario al momento del inicio de las llamas, aunque logró ponerse a salvo y no sufrió lesiones. Figueroa confirmó que “había una persona adentro que es el propietario de la vivienda, el cual está bien” y el incendio se habría originado por un cortocircuito, motivo similar al anterior siniestro.

Para controlar el fuego se presentaron en el lugar dos dotaciones de bomberos del Destacamento N.º 1, además de efectivos policiales de la Seccional Cuarta, agentes de Defensa Civil y una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 que permaneció en la zona y le brindó atención médica al titular del sitio afectado. Cabe mencionar que no debió ser trasladado al Hospital Regional.

Los trabajos de extinción se extendieron hasta cerca de la 01:30 y permitieron evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Una vez sofocado el fuego, los equipos realizaron tareas de enfriamiento.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio, debido a que se trata de la segunda vez en el año que la misma vivienda queda destruida en circunstancias similares. En febrero pasado, la propiedad había sido afectada por un incendio que también provocó pérdidas totales.

Con información de Canal 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR