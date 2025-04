Una ex participante de "Love is Blind" denunció a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual

Nuevamente Love is Blind se ubica en el centro de la polémica. El famoso reality que pretendía juntar parejas “sin ver cuerpos”, hoy vuelve a exhibir violencia y una denuncia.

La protagonista de esta nueva acusación es Camila Pittaluga, participante cuya historia no llegó a ser parte del ciclo que finalmente se emitió al aire. El acusado en esta oportunidad es Ezequiel Ingrassia, también exparticipante del programa, a quien ella señala por presunto abuso sexual con acceso carnal y desobediencia.

La denuncia, fechada en noviembre de 2024 pero revelada públicamente recién el 21 de abril de 2025 a través de la panelista Estefi Berardi, detalla un contexto de violencia de género dentro de una relación de pareja.

“Vengo por la presente a impetrar formal denuncia por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y desobediencia contra el Señor Ingrassia Ezequiel”, se lee en el documento judicial.

Según segura Infobae, “no es la primera vez que Pittaluga alza su voz contra él. Ya en diciembre de 2024, la modelo había denunciado a Ingrassia por violencia de género, amenazas y hostigamiento”. En aquella ocasión, recordaron, relató haber vivido una experiencia traumática, que derivó en la necesidad de apoyo terapéutico y en la implementación de un botón antipánico. “Intentó silenciarme con un bozal legal”, había contado en redes, refiriéndose al intento de censura por parte del participante, para evitar que revelara detalles de una relación que ambos habían mantenido oculta durante la emisión del programa.

En las últimas horas, en charla con PuroShow, ella destacó que “nos conocemos en el reality, él sale casado y a la semana se divorcia, él me cuenta y nosotros empezamos a salir. La realidad es que en un principio empezaron los malos tratos verbales, psicológicos, manipulación, mentiras... era todo muy tóxico. Empezamos esa relación en marzo de 2024, y ya desde la primera semana era una manipulación constante. Era culparme por todo y decirme que lo espere y disculpe porque estaba en proceso de divorcio, pero incluso me decía hasta cómo vestirme. En octubre íbamos a ir a un casamiento de una de las productoras y unos días antes me entero de que se había vuelto a ver con Julieta y eso fue mi salvación y fue lo que me impulsó a decir ‘hasta acá llegué'”.

“Él no alcanzó a pegarme, pero sí hubo abusos”, reveló la joven, quien tras ello impuso una perimetral contra él por al menos dos años. “Yo me tuve que mudar porque hasta tenía miedo de estar en mi casa”, expresó.

Sobre las razones que la impulsaron a hablar del tema ante los medios, detalló: “Tengo miedo, y hoy me atrevo a hablar porque él me obligaba a no hablar de nuestro vínculo, y me mandó un abogado para decir que me abstenga de nombrarlo”.

Por su parte, desde su cuenta de Instagram, Ingrassia publicó un comunicado oficial en el que informa haber iniciado acciones legales contra Pittaluga por daños y perjuicios. “Una vez me dijeron sabiamente: CON LA VERDAD SE LLEGA A TODOS LADOS”, escribió en letras mayúsculas, negando las acusaciones y desdibujando la relación como algo “esporádico”. Según su versión, jamás existieron la violencia ni el hostigamiento que ella describe.

Camila, sin embargo, insistió. En un posteo reciente, se mostró acompañada por su abogado y escribió: “Después de tanto tiempo encontré mi voz para hablar sobre el dolor que me inunda. Cada paso que doy me acerca a la sanación y a la Justicia que merezco”. En otro mensaje más crudo aún, agregó: “Después de más de un año de lucha interna, me animo a hablar sobre lo que me atormenta todos los días de mi vida. Estoy rompiendo el silencio y tomando el control de mi vida”. Mencionó especialmente a Rodrigo Tripolone y al Dr. Sebastián Busso como sus pilares en este proceso.

Este nuevo capítulo se suma a la reciente denuncia de Emily Ceco, otra exparticipante del programa, quien en marzo de este año acusó a Santiago Martínez por violencia de género.

Excompañeros del ciclo, como Macarena Moroño y Roberto Marsicano, utilizaron sus redes sociales para repudiar públicamente cualquier tipo de violencia de género y recordaron que Ingrassia no es el único participante señalado por conductas similares.

