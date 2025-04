Catalina Gorostodi rompió el silencio sobre su relación con el cantante Jonathan Müller, más conocido como “El Villano”, quien en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al contar que fue diagnosticado con VIH.

La participante de Gran Hermano y el cantante colaboraron en un romántico video musical y se rumoreaba que mantuvieron una relación.

“Quiero aclarar una sola cosa, que es con respecto a El Villano y la enfermedad que confieso que padece. La verdad, creo que hay que respetarlo, tiene mucha valentía y ojalá que esté muy bien, se lo deseo de todo corazón. Siempre, acuérdense que tener relaciones sexuales es con protección”, aconsejó la médica.

“Yo nunca estuve con El Villano, ni siquiera le llegué a dar un beso, nunca”, reveló.

Según explicó la influencer, de paso reciente por la actual edición del reality de Telefé, su “relación” fue más que nada una estrategia de marketing para el videoclip que grabaron: “Nunca pasó absolutamente nada, nunca fue mi novio, nunca salí con él, nunca absolutamente nada”, aclaró.

“Yo estoy muy sana, tengo un montón de estudios porque entré a la casa, porque estuve internada en septiembre por la rabdomiólisis, así que yo estoy muy bien y no me jodan más”, cerró contundente.

EL ANUNCIO QUE HIZO “EL VILLANO”

“El Villano” relató que acudió al médico por un dolor de panza y síntomas leves como cansancio y pérdida de peso. En los análisis de rutina, recibió la noticia de que era VIH positivo.

“La verdad que me sentía muy bien y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV, y todo me salió bien, pero HIV positivo”, explicó.

Aunque tiene pareja estable desde hace dos años, quien se realizó los análisis y está sana, El Villano confesó que no sabe cómo ni cuándo contrajo el virus ni a quién pudo haber contagiado.

Por consecuencia, decidió hacer pública su situación porque sintió que no debía guardarla para sí mismo. “Mi propósito es compartir toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios”, afirmó.

Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR