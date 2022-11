Nadia Zúñiga, quien hasta ahora era la responsable del área de Diversidad y Género de la Municipalidad de Trelew, dejará el cargo y asumirá un puesto en el Gobierno Nacional tras haber ganado un concurso de méritos.

Fue recibida este jueves por el intendente Adrián Maderna, a quien le expresó su agradecimiento por haber confiado en ella y le ratificó que seguirá militando dentro de su espacio político.

“Me ha salido un cupo en Nación para poder trabajar, por lo que le comuniqué al intendente que no seguiré al frente de la Dirección. Aunque seguiré muy activa en estos meses que restan porque tenemos compromisos asumidos. Y no me iré del espacio político, porque es un espacio que me ha permitido crecer, que me ha generado mucho aprendizaje", expresó Zúñiga.

De residuos de bosques a producir energía: cómo es el proyecto que presentó Chubut para reducir el uso de gasoil y ahorrar 3 millones de dólares anuales

La ex funcionaria se refirió a la importancia que ha significado que Adrián Maderna haya tomado la decisión de crear el Área de Diversidad y Género, en el inicio de su primera gestión al frente del Municipio.

“Cuando nosotras ingresamos éramos un grupo de personas travesti trans que un poco veíamos que íbamos a hacer. Si bien teníamos un proyecto y una idea de lo que queríamos, también la Dirección fue un espacio para que las compañeras pudieran estudiar, capacitarse, terminar el secundario, algunas están haciendo el terciario. La Dirección ha sido ese impulso de generación de empleo para nosotras”, concluyó.