COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) –Trabajadores estatales de Chubut se manifestaron este jueves por la mañana en el edificio de Supervisión de Escuelas, ubicado en Km.3, donde además entregaron un petitorio. Cuestionan que el Gobierno está creando protocolos para la vuelta a las aulas, pero "hay muchas escuelas que todavía no han arreglado y están totalmente destruidas", indicó Verónica Rosales, dirigente de ATE.

Cerca de las 14 horas, se vivió un tenso momento cuando los trabajadores manifestaron su malestar ante la presencia policial en el lugar. Y una auxiliar de la educación tomó una drástica decisión de rociarse nafta en sus pies.

“Yo estoy cansada de que me agarren de los pelos, que me pateen, me golpeen y cuando los veo llegar que desalojarnos del lugar donde estamos esperando respuestas, en exaspero, ya no da para más esta situación”, manifestó Evangelina Arbe a ADNSUR.

Asimismo, indicó que ante el temor de la represión y desalojo, “Tome la determinación esta, estoy con mi bidón de nafta, con mis pies empapados en nafta”, dijo.

El personal policial y división Canes llegó pasado el mediodía ante la presencia de los trabajadores estatales. Ese momento, la trabajadora dijo que no se iba a ir del lugar, se tiró nafta y amenazó con prenderse fuego.

Gerardo Coronado, dirigente de ATE, explicó que “querían que la delgada regional (de Supervisión) salga, nosotros lo permitimos pero que nos dé una respuesta clara hacia los trabajadores sobre los salarios. El miércoles que viene se cumplen dos meses de sueldo adeudados, el aguinaldo en cuotas. Lo mismo le pasa a los policías, nos quieren reprimir, esto es una pela de trabajadores con trabajadores y no tiene sentido”, lamentó.



Por último, Coronado aseguró que “la compañera tomó la decisión; estamos esperando respuestas del gobierno. Nosotros no tenemos problemas de retirarnos si tenemos respuestas”.