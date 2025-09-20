Una estación de servicio publicó un polémico video en el que dos empleados hacen “desaparecer” a una mujer, generando un fuerte repudio que obligó a la empresa a eliminar el material y fue calificado como “aberrante” y “misógino” por la empresa licenciataria de la marca en Argentina.

El video, con supuestos fines humorísticos, fue compartido por las redes sociales de Shell Crespo, perteneciente a Erich Wagner y Cía. S.R.L., en la provincia de Entre Ríos. En las imágenes, una mujer aparece siendo “secuestrada” por empleados y metida dentro de una bolsa de consorcio.

En el video se ve cómo esa bolsa es metida dentro de una camioneta que viaja rumbo a Formosa. “Por fin, esta piba no va a joder más, era hora”, dice uno de los empleados, tras asegurar que la joven “era infumable”.

La publicación generó un fuerte rechazo, no solo de los usuarios de las redes sino de organizaciones feministas y referentes de las luchas por los derechos de las mujeres. “No entiendo si secuestro de mujeres en bolsa de consorcio es tendencia en estaciones de servicio o qué. Se ve que por esos pueblos no pasamos”, cuestionó la periodista Ingrid Beck.

Raízen, la empresa licenciataria de la marca Shell en Argentina, emitió un contundente comunicado condenando el “aberrante video misógino” publicado por la estación de servicio Shell de Crespo.

En su declaración, Raízen expresó: “En Raízen, licenciataria de la marca Shell en el país, condenamos toda forma de violencia y discriminación. Lamentamos y repudiamos el video publicado por la empresa propietaria de la Estación de Servicios Shell de Crespo, Entre Ríos, y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la igualdad que promovemos en nuestra compañía”.

Además, la empresa anunció: “Tomaremos las medidas necesarias que el caso requiera y seguiremos trabajando para promover una comunidad inclusiva y respetuosa para todas las personas”.

El comunicado de los dueños de la estación de servicio

La empresa dueña de la estación de servicio también emitió un comunicado. “Desde Shell Crespo – Erich Wagner y Cía. S.R.L. queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes. Reconocemos que el material compartido fue totalmente inapropiado y puede interpretarse como una apología de la violencia de género. De ninguna manera esa fue nuestra intención”, señalaron.

Por otra parte, agregaron: “Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”.

Por último, concluyeron: “Asumimos nuestra responsabilidad, retiramos inmediatamente dicho contenido de todas nuestras plataformas y nos comprometemos a revisar con mayor responsabilidad nuestros procesos de comunicación para que hechos como este no vuelvan a repetirse. Reiteramos nuestro pedido de disculpas y nuestro compromiso en repudiar cualquier tipo de violencia, trabajando siempre con respeto hacia nuestra comunidad”.