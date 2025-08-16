Una encuesta reveló que casi la mitad de los argentinos no llega a fin de mes

Una reciente encuesta a nivel nacional reveló el fuerte impacto que está teniendo la crisis económica en los hogares de Argentina: el 80% de las personas afirman haber cambiado sus patrones de consumo para adaptarse a la situación. Los ajustes más comunes se observan en la compra de ropa y calzado, una reducción en el consumo de carne y la elección de productos más económicos en lugar de marcas reconocidas.

De acuerdo con información obtenida por Noticias Argentinas, este panorama está estrechamente relacionado con los resultados sobre ingresos familiares del mismo relevamiento, que indica que el 46,3% de los hogares declara no contar con ingresos suficientes para afrontar los gastos mensuales (29,6% señala que enfrenta "algunas dificultades" y el 16,7% asegura tener "grandes dificultades").

El estudio también evaluó la percepción ciudadana sobre las últimas medidas y anuncios del Gobierno Nacional, mostrando que en todos los casos predomina el desacuerdo por sobre el respaldo. Las decisiones que más rechazo generan son los vetos a leyes vinculadas con lo social.

Rechazo a los vetos: Las medidas más impopulares son el veto a la emergencia por discapacidad (67,4% en desacuerdo), el veto al aumento de jubilaciones (66,5%) y el veto al aumento de salarios del Hospital Garrahan (65,1%).

División por voto: Se observa una fuerte grieta ideológica. Mientras los votantes de La Libertad Avanza y el PRO apoyan mayoritariamente las medidas, ninguna de ellas supera el 10% de acuerdo entre los votantes de Unión por la Patria.

Identidad política: Un tercio de los encuestados (33,2%) no se identifica con ninguna categoría política (derecha, centro o izquierda), mientras que un 26,8% se define como de "derecha/conservador", siendo esta última una tendencia en aumento entre varones y menores de 40 años.

La medida que genera mayor paridad es la privatización de AySA, con un 45,2% de acuerdo frente a un 47,6% de desacuerdo.