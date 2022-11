Una empresa invertirá más de 25 millones de dólares en proyectos de gas asociado

El sector energético argentino continúa en crecimiento y da lugar al nacimiento de nuevas compañías, tal como es el caso de Ukko Energy Blast, una empresa dedicada a la generación de energía a través de la reducción de las emisiones de gas en efecto invernadero.

Para ello, la empresa invertirá en los próximos dos años unos 25 millones de dólares en gas asociados que consiste en el armado de plantas de proceso y equipos de generación; con el objetivo de generar 30 megas.

En relación a este punto, Mariano Rube, CTO de UKKO destacó “Nos vamos a dedicar a la generación de energía minimizando el impacto medio ambiental ya que en cada proyecto estaremos reduciendo más del 80% de dióxido de carbono.

“En cuanto a la proyección del negocio, apuntamos a generar negocios asociativos por más de 20 millones de USD anuales con distintas empresas y expandirnos regionalmente con proyectos en México, Ecuador y Perú” agregó Rube.

“Es evidente que la industria del Oil and Gas manifiesta una curva exponencial de desarrollo y crecimiento de producción. Existen en la actualidad desarrollos de infraestructura de gran envergadura que permitirán agilizar aún más esta industria. Estos procesos en la actualidad conlleva indefectiblemente acciones que impactan al medioambiente, sea por venteo o quema de Gas. La industria necesita encontrar soluciones e inversiones inteligentes que permitan reducir el impacto medioambiental y revertir la huella de Carbono” concluyó el ejecutivo.

Antecedentes:

En 2021, se quemaron innecesariamente 144.000 millones de metros cúbicos de gas en antorchas en instalaciones upstream de petróleo y gas en todo el mundo, lo que resultó en aproximadamente 400 millones de toneladas de emisiones equivalentes de dióxido de carbono (CO2), de las cuales 361 fueron en forma de CO2 y el resto en forma de metano.

En Argentina las emisiones furtivas de Gas, derivadas de la industria del Oil and Gas es aproximadamente el 10% del inventario de gases de efecto invernadero de Argentina. En 2021, representó 1.2 Billones de m3 de Gas.

En 2015, el Banco Mundial y el secretario general de la ONU lanzaron la iniciativa Zero Routine Flaring by 2030 (ZRF), que compromete a los gobiernos y las compañías petroleras a no quemar gas de forma rutinaria en ningún nuevo desarrollo de campo petrolero y a poner fin a la quema de rutina existente (heredada). tan pronto como sea posible y a más tardar en 2030.

Además de las emisiones de dióxido de carbono y de metano, la quema y el venteo provocan otras emisiones de sustancias contaminantes. Estas emisiones abruman el ambiente con sustancias tóxicas e influencian adicionalmente el clima a través de emisiones de hollín (black carbón).