En un contexto donde las restricciones cambiarias complican la compra de servicios turísticos en el exterior, la agencia de viajes Despegar presenta una innovación que busca flexibilizar el acceso al turismo internacional para los argentinos.

A partir de noviembre, la empresa comenzará a ofrecer la posibilidad de financiar el pago de vuelos internacionales en dólares en hasta tres cuotas mediante tarjeta de crédito , una novedad absoluta en el país que permite realizar pagos segmentados sin necesidad de disponer de dólares completos al momento de la compra.

Esta iniciativa marca un importante avance frente a la prohibición dictada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde noviembre de 2021, que impide el pago en cuotas con tarjeta de crédito para pasajes, alojamientos y servicios turísticos en el exterior, en el marco del endurecimiento del control cambiario conocido como cepo.

DESPEGAR OFRECE VUELOS AL EXTERIOR EN 3 CUOTAS

La modalidad que propone Despegar consiste en una financiación propia que permite realizar el primer pago con tarjeta de crédito, seguido por otros dos cargos al mismo medio después de 30 y 60 días, con el último cobro realizado siete días antes del viaje.

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, destacó: “Desde hoy somos la única agencia del país que permite pagar en dólares, con tarjeta de crédito y en cuotas Despegar. Trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de nuestros clientes y ayudarlos a organizar sus pagos de la manera más conveniente, sin que deban resignar sus oportunidades de viaje”.

Esta solución financiera se suma a otras modalidades que la agencia incorpora para facilitar la concreción de viajes según las necesidades de cada usuario. Actualmente, Despegar ofrece modalidades de pago en efectivo, canje de puntos Pasaporte, transferencia bancaria vía DEBIN sin límite de compra, pago con criptomonedas (Binance) y canje de puntos por criptomonedas (Bitso), además de la opción de Mercado Pago con fondos en cuenta.

Desde agosto de 2024, en el marco del evento Travel Sale, la firma ya había incorporado la financiación propia para hoteles y paquetes internacionales mediante estas cuotas, y en marzo de este año sumaron la opción para vuelos. No obstante, hasta ahora los pagos debían realizarse vía débito o DEBIN, lo que implicaba contar al momento de la compra con dólares en la cuenta. Ahora, con esta nueva opción, se eliminan esas barreras, facilitando la planificación y el financiamiento de viajes internacionales.

Es importante destacar que, para poder beneficiarse de esta modalidad, los pagos deben completarse en un plazo máximo de 60 días con los cargos escalonados en tarjeta, siendo el último siete días previos al viaje, lo que permite una organización cómoda y adaptada a las necesidades económicas de los viajeros argentinos.

BUENOS AIRES COMO DESTINO LÍDER Y EL AUGE DEL TURISMO INTERNACIONAL

En paralelo, Despegar presentó un informe sobre las tendencias en el turismo local e internacional que revelan el fuerte posicionamiento de Buenos Aires como el destino preferido dentro del territorio nacional. En lo que va del 2025, la ciudad capital experimentó un crecimiento del 63% en el ingreso de pasajeros, siendo Córdoba, Mendoza y Neuquén los principales puntos de origen de los viajeros. Esta tendencia se mantiene de manera estable durante todo el año y se intensifica en momentos de grandes eventos culturales y deportivos.

Según los datos proporcionados por la agencia, Buenos Aires concentra el 16% de todas las búsquedas realizadas desde Argentina, destacándose que el 65% de las ventas corresponde a viajes internacionales, mientras que el turismo nacional sigue creciendo con un aumento del 9% respecto a 2024.

En cuanto al perfil del turista extranjero, aproximadamente el 50% proviene de Brasil, seguido por un 30% de Chile, consolidando así la región como eje turístico convergente. La ciudad ha experimentado un crecimiento del 10% en pasajeros internacionales en comparación con el año anterior, tendencia que se refleja también en las actividades culturales y recreativas.

Un segmento que muestra particular dinamismo es el de las experiencias turísticas, con un incremento del 37% en la demanda hasta septiembre de 2025 respecto a 2024. Los shows de tango y las visitas al Museo y Estadio de Boca Juniors lideran las preferencias, demostrando el interés en propuestas que combinan identidad local y entretenimiento.

En los vuelos hacia Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas lidera el mercado con un 75% de las ventas, mientras que en los hoteles se observa una combinación entre búsquedas espontáneas y reservas anticipadas, reflejo de un viajero que mezcla planificación y decisión de última hora.

Con estas innovaciones en medio de un escenario económico desafiante, Despegar busca no solo continuar siendo un actor clave en la intermediación de viajes sino también contribuir a democratizar el acceso a destinos internacionales para argentinos que durante años vieron restringida esta posibilidad por las barreras cambiarias.

Con información de La Nación, editada y redactada por un periodista de ADNSUR