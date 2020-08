BUENOS AIRES (ADNSUR) - Susana González es diputada bonaerense de Frente de Todos, y días atrás tuvo un exabrupto al hablar de los jóvenes que participaron en una fiesta clandestina en La Plata, violando la cuarentena. “Son hijos de puta y pelotudos pero tienen derecho a un respirador”, afirmó.

La legisladora se manifestó contra las personas que violan la cuarentena -no por necesidad económica- sino para asistir a fiestas clandestinas, asados con amigos y otros tipos de reuniones sociales en las que no se respetan las medidas de prevención. Aclaró que sería ilegal quitarles la prioridad de asistencia médica en caso de que colapse el sistema sanitario: "El derecho a la salud se lo debemos garantizar a todos", dijo.

El último fin de semana, una fiesta clandestina en una cervecería de La Plata terminó con más de 20 detenidos y el local clausurado. A través de sus redes sociales, González calificó a los dueños del establecimiento como “unos irresponsables de mierda” y sostuvo que a los “jóvenes” que participaron del evento ilegal hay que “tenerlos presentes cuando necesiten del hospital”.

La diputada no borró la publicación y aseguró que “cuando uno se manda una cagada la tiene que asumir”. “Cuando hablé de irresponsables de mierda me refería a los dueños del boliche, y dije que la municipalidad tenía que avanzar hacia la clausura definitiva y en eso sigo firme: de nada sirve una multa, porque la multa después se apela, se apela y se apela, y la cobrás a los premios. Y aunque esa multa la cobraras a los premios, los insumos y las herramientas para combatir el covid las necesitas ahora. Si alguno de esos pibes se muere, la multa no les va a pagar la vida”, declaró a Infobae.

Respecto al comentario de “tener presentes” a los que violaron la cuarentena por si necesitan asistencia médica, justificó que lo dijo en un momento de “calentura”: “Me da bronca porque yo tengo enfisema pulmonar, y por ahí alguno de esos pibes se enferma y hay que darles el respirador que me correspondería a mi si contraigo coronavirus”.

“No me arrepiento de la frase, el derecho a la salud la tienen todos. Ellos también tienen derecho al respirador, al que también tengo yo, por más que yo cumpla las normas y estos pelotudos salgan de joda. El derecho a la salud se lo debemos garantizar a todos: al violador, al homicida, y al pelotudo que viola la cuarentena y sale de joda”, aseguró.

Por último, afirmó que “No son solo pibes, hay pelotudos de mi edad que hacen lo mismo. Los sábados en el Obelisco son una muestra clara de que hay tanto pelotudo dando vuelta. Como también están los que la hacen en silencio y se juntan a comer asado, nadie se entera, y después suben una fotito a Instagram festejando”.