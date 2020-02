TRELEW (ADNSUR) - Mariela Flores Torres, concejal del Partido Municipal por Trelew, contó a través de redes sociales, que atravesó por dos abortos y solicitó la legalización del mismo en el país, así como también salud pública con presupuesto.

La concejal publicó un escrito a través de su Facebook “El aborto que viví”. Allí comenzó afirmando que “ningún cuerpo gestante desea atravesar un aborto. Ninguno, créannos. Por eso, porque es una situación delicada y difícil, debe ser una opción legal en la Argentina.”, indicó.

Asimismo, contó cómo fue su primer aborto, "en condiciones tremendas", donde indicó que pensó que "iba a morir”. La segunda fue en 2019 en México: “Ojalá logremos que el aborto se convierta en una opción para los cuerpos gestantes. Ojalá logremos que en Argentina el aborto legal sea una política de salud pública con presupuesto y asignación de recursos a la altura de las circunstancias. Ojalá. Depende de todes nosotres. Ya se habla del 19F en Argentina”, indicó.

Mariela además relató que “En la vida atravesé dos abortos. Uno fue en condiciones tremendas, sinceramente creí que iba a morir esa vez. Fue hace mucho tiempo ya, y cada vez que lo recuerdo me tiembla el alma, se me detiene la respiración y me llora todo el cuerpo”, aseguró. “La clandestinidad mata. Y, también, a las sobrevivientes nos deja secuelas”, agregó.



La otra experiencia, contó que ocurrió en México en 2019. “Un embarazo deseado de 6 semanas de gestación. Repentinamente tuve una pérdida. Mis amigas (tan valiosas siempre) me llevaron de urgencia a una clínica en Ciudad Autónoma de México y allí les profesionales me diagnosticaron aborto espontáneo en proceso”.



La edil debía regresar al país de inmediato. “La decisión médica fue precipitar el aborto. Ayudar a que se finalice de forma total, cuidando que no quedara nada en el útero de modo de no favorecer ninguna infección. Temían que durante el viaje en avión (largo viaje si lo fue) tuviera alguna complicación y buscando prever y evitar todo ello, me asistieron para, como dije, precipitar el aborto”.



En ciudad de México el aborto es legal. “Aunque mi situación no fue el caso, pues no decidí abortar, aún así me dio mucha tranquilidad saber que estaba en un lugar donde hay protocolos y políticas de salud orientadas a cuidar a las mujeres que llegan en situación de aborto al hospital”, señaló.

Y por último escribió en el texto reproducido por Diario Jornada. “Ojalá 2020 sea el año del Aborto Legal Seguro y Gratuito en Argentina”. Mientras explicó que buscó “exponer que las mujeres que podemos contar algo, es porque de algún modo sobrevivimos a la clandestinidad. Y el segundo sentido, está vinculado a sostener hasta el amor infinito que hablar de aborto legal es hablar de vida”.