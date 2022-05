Una comodorense perdió su billetera en El Hoyo y se la devolvieron intacta: "No faltaba ni un peso"

El pasado jueves, durante Semana Santa, Carla aprovechó a tomarse unos días de descanso en la Comarca. Allí pasó por un supermercado a comprar en la localidad de El Hoyo, según indica en su publicación, "porque nos íbamos a acampar a Puerto Patriada por el fin de semana".

"Terminamos de comprar y mientras guardábamos todo dejé la billetera arriba del vehículo. Claramente me olvidé de guardarla. Dos días después me di cuenta que no la tenía", resaltó en su relato la joven comodorense.

Preocupada porque tenía toda su documentación y tarjetas en la billetera, volvió al supermercado donde había comprado junto a sus amigos para consultar si la habían encontrado: "No tenía señal para usar internet y ver si habían comprado con las tarjetas ni para llamar por teléfono para darlas de baja", contó.

Como pudo se comunicó con su mamá y le comentó que Belén Leal la había contactado para pedirle su teléfono. "Empezamos a buscar a Belén y resulta que había encontrado mi billetera con su cuñada", detalló.

No solamente la encontraron y trataron de conectarse con ella, sino que no habían tocado absolutamente nada de lo que había adentro. "Vale aclarar que NO FALTABA UN PESO. Cuando me la devolvieron no quisieron recibir plata ni nada, solo las gracias y la satisfacción de saber que la billetera regresaba a su dueña", sentenció Carla con un agradecimiento por el noble gesto.

"Todo el que lea la publicación y en algún momento vaya de camino a Puerto Patriada, pase a comprar a este mercado donde ella trabaja con su tía Nancy Lobos. Infinitamente agradecida con Belén Leal", concluyó.