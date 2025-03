La comunidad de Cipolletti se movilizó para ayudar a los damnificados por la devastadora tormenta en Bahía Blanca. Emprendedores locales están llevando adelante una ingeniosa campaña para recolectar donaciones mediante un sorteo en el que los vecinos pueden participar al donar productos básicos como agua, alimentos no perecederos y artículos de limpieza. El transporte para llevar las donaciones ha sido facilitado por una empresa local que amablemente ofreció el camión para transportar lo recaudado hacia la ciudad bonaerense.

“Es una movida que nació de la necesidad de movilizar a más gente”, explicó Natalia Flores, la responsable de Magic Smile Decoraciones y quien ideó la campaña. Más de 25 emprendedores se sumaron, así como casas de comidas y salones de eventos, ofreciendo productos de manera desinteresada para premiar a quienes donen para Bahía Blanca.

Los escalofriantes detalles de las hermanas de 1 y 5 años desaparecidas tras el temporal en Bahía Blanca

El sorteo es sencillo: contribuir con productos como lavandina, alimentos no perecederos o agua otorga a los participantes un número para acceder al premio. “No pedimos dinero, solo donaciones de productos esenciales”, enfatiza Natalia, destacando que la campaña no tiene fines de lucro, solo la intención de ayudar.

“La respuesta ha sido impresionante"

La campaña recibió una respuesta contundente. Muchos donaron agua, colchones y ropas, y se han habilitado puntos de entrega en Cipolletti y Plottier. “Estamos recibiendo más de lo que esperábamos”, comenta Natalia. En Cipolletti, las donaciones pueden entregarse en Bolivia 1378, y en Plottier en Perito Moreno 15. Además, las entregas se extenderán hasta el viernes, para asegurar que todo lo recaudado sea enviado a Bahía Blanca de inmediato.

Quién era el hombre patagónico que intentó auxiliar a las hermanas desaparecidas en Bahía Blanca

Rotary Club también se suma a la ayuda

No solo los emprendedores se unieron a la causa. El Rotary Club de Cipolletti también lanzó su propia campaña solidaria, "Bahía Blanca nos necesita", con el objetivo de recolectar productos de higiene, agua envasada, frazadas y alimentos no perecederos. Las donaciones pueden ser entregadas en su sede social, en 9 de Julio 1400. Para los que no puedan acercarse, se habilitó un número de contacto y también la opción de hacer aportes económicos a través de un alias bancario.

“Trabajamos para llevar la ayuda directamente a los afectados”, señaló Enrique Oehrens, presidente del Rotary Club.