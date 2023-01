Si bien en la localidad de Trelew desde octubre pasado rige la “tolerancia cero” a la hora de conducir, que establece que directamente no podrán tomar ni una gota de alcohol cuando manejan. Un local nocturno decidió impulsar una iniciativa en el mes de agosto del año pasado - antes de la aprobación de la ordenanza -para promover la responsabilidad a la hora de manejar.

La cervecería local “Welert”, ubicada en Pasaje Mendoza entre Belgrano y Rivadavia, ofrece a los conductores designados bebidas sin alcohol gratis durante el transcurso de la noche.

Juan Ferro, dueño del local nocturno, relató que “trabajamos desde agosto con bebidas sin alcohol sin costo para quienes anuncien ser conductores responsables".

“Pueden venir, disfrutar de una noche y volver a sus casas en condiciones para volver; es tomado de manera positiva por quienes lo entienden ya que no es una prohibición, sino que ponemos la ventaja sobre el resultado final", resaltó en diálogo con Jornada.

Un encargado sintió movimientos y "gritos" en un ascensor, intentó atrapar a una pareja y acabó escrachándolos

"Sin hacer una campaña muy grande ni mucho alarde, lo trabajamos internamente hace mucho tiempo porque es la mejor manera de cuidar a nuestros clientes”.

Desde la Mesa Chubutense de Víctimas Viales, Carlos Silvestri, padre de una víctima de un accidente vial, valoró la iniciativa del dueño del local nocturno.

"Nos llevamos una grata sorpresa porque veníamos con la intención de escuchar a la parte de los taxímetros y un expendedor de bebidas alcohólicas, pero desde agosto del año pasado Juan Ferro ya tenía implementado un programa de Conductor Responsable. Recordamos que no se trata de que la gente no beba alcohol, sino que el que vaya a conducir no tome, el resto puede beber tranquilamente”, afirmó.