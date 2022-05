Este miércoles 18 de mayo Marianela decidió censar una cuadra del Barrio Pueyurredón, en Córdoba, que -aunque no le tocaba- no había sido censada. Allí conoció a Alejandro y se conmovió por la condición precaria en la que vive y cría a sus cinco hijos.

Alejandro trabaja de albañil. “Cuando él me empezó a contar la situación que está viviendo se me partió el alma y tomé la decisión de publicar su historia para que la gente los ayude a que puedan vivir un poco mejor, porque así no se puede vivir”, contó la mujer, y agregó: “Empecé una colecta de vestimenta, mercadería, útiles para los chicos y lo que sea, porque les faltan un montón de cosas”.

Según dijo la joven, las personas que quieran colaborar con Alejandro y su familia pueden ponerse en contacto con ella a través del teléfono 3516158626.

Si bien era feriado nacional, Alejandro relató que él tenía que ir a trabajar de albañil, por eso estaba esperando que la censista pase por su domicilio. Y cuando se cruzó con Marianela, le pidió a ella que registre su casa para luego poder irse a cumplir con sus obligaciones.

“Yo los feriados trabajo, así que estaba esperando que vengan a censarme para ir a trabajar. Cuando vino Marianela, le conté la realidad”, dijo Alejandro, y cerró: “Hago lo que puedo por mis hijos. Lo que me toca hacer día a día es trabajar y tratar que ellos puedan estudiar y sean algo en la vida. Yo me crié prácticamente en la calle y quiero que ellos tengan otra suerte. Hay cosas que yo no sé hacer porque no tengo estudios pero trato de ayudarlos en lo que más puedo para que el día de mañana sea algo. Dentro de todo, hasta ahora ninguno se me quedó de grado”.

Con información de La Voz