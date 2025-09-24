Una calle del barrio Jorge Newbery de Comodoro llevará el nombre de Rubén Torrijos

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó la designación de una calle del barrio Jorge Newbery con el nombre de Rubén Alejandro Torrijos García, en reconocimiento a su aporte como pionero de ese sector y su participación en proyectos comunitarios.

Torrijos nació el 23 de octubre de 1911 y se radicó en Comodoro Rivadavia en 1947, acompañado por su esposa, Sara Velázquez, y sus cinco hijos. La familia recibió un terreno en la actual zona del barrio Jorge Newbery, donde levantó su vivienda, transformándose en uno de los primeros pobladores del lugar.

A lo largo de su vida, se desempeñó en diversos oficios y colaboró de manera voluntaria en la construcción del colegio Santo Domingo Savio, una de las principales instituciones educativas del barrio. Falleció el 5 de diciembre de 1989, a los 78 años.

Durante el acto de homenaje, la vecina María Cativa destacó la importancia de reconocer a quienes impulsaron la vida comunitaria en la ciudad: “Pasar por esta calle y ver su nombre será algo gratificante para sus hijos y sus nietos”.

Desde el Concejo Deliberante se señaló que esta acción forma parte de una política para homenajear a vecinos destacados. Según explicaron, las familias pueden presentar proyectos para que se reconozca a personas que dejaron su huella en la historia local, asignándoles nombres a calles y bulevares de Comodoro.

En representación de la familia, su nieta Virginia Torrijos agradeció la iniciativa municipal y recordó la trayectoria de su abuelo: “Este homenaje lo veníamos soñando desde hace mucho tiempo. Agradecemos a los representantes del Club Newbery que se acercaron, ya que mi familia también es parte de su historia”.

Virginia Torrijos agregó que el reconocimiento alcanza a toda la familia, integrada por 10 hijos, 40 nietos, casi 50 bisnietos y tataranietos. “Todos heredamos los valores de este abuelo que soñó con un futuro mejor. Cada uno desde su lugar trabaja por un Comodoro mejor”, sostuvo.

La designación de la calle se enmarca en un plan de reconocimiento a los primeros habitantes de distintos barrios de la ciudad, quienes contribuyeron al desarrollo de la comunidad a través de iniciativas solidarias, educativas y sociales.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.