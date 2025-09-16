Una cadena de supermercados busca empleados en Comodoro: cómo postularse y cuáles son los requisitos

En un escenario de creciente demanda laboral, las grandes cadenas de supermercados se han convertido en una fuente importante de oportunidades de empleo en Argentina. Coto y Carrefour, dos gigantes del sector minorista, han iniciado extensas campañas de contratación, abriendo sus puertas a una amplia variedad de perfiles en diferentes áreas y localidades del país.

La apuesta es por procesos de selección accesibles, que faciliten la incorporación a quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional.

Coto: Oportunidades para perfiles técnicos, administrativos y operativos

La firma Coto publicó un listado considerable de vacantes que se extiende por Buenos Aires y diversas provincias. Las búsquedas están orientadas a áreas clave como soporte técnico, administración, recursos humanos, logística y mantenimiento, entre otras.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Algunos de los puestos destacados incluyen:

Recepcionista para Servicio Médico: Dirigido a quienes poseen experiencia en tareas administrativas en el sector sanitario, dominio de herramientas informáticas y una fuerte orientación a la atención al público.

Administrativo Técnico: Requiere egresados de secundario técnico, familiaridad con el paquete Office y conocimientos básicos en sistemas sanitarios, bombeo o maquinaria industrial. Las tareas incluyen gestión de solicitudes de compra, seguimiento de órdenes y elaboración de inventarios. Se valora la formación técnica.

Analista de Recursos Humanos: Vacantes para profesionales graduados de carreras afines, con experiencia en procesos de selección, coordinación de entrevistas, control de documentación de personal eventual, inducción y control de ausentismo de personal tercerizado. Se busca un perfil analítico.

Además, Coto ofrece opciones para roles con requisitos intermedios como Vigilancia, Planeamiento Logístico, Especialista en Mantenimiento Integral, Compras de Frutas y Verduras, Control de Calidad en Frigoríficos y Científico de Datos, entre otras especialidades.

¿Cómo postularse en Coto? La empresa simplificó el proceso a través de la opción de "solicitud sencilla" que ofrece LinkedIn. Los interesados solo deben tener su CV actualizado, seleccionar el puesto de interés en la plataforma, completar los datos básicos requeridos y enviar su postulación de manera ágil.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Carrefour: Vacantes presenciales, híbridas y en diversas regiones

Carrefour también reforzó su equipo con múltiples búsquedas que abarcan distintas regiones del país, incluyendo Martínez, Buenos Aires y alrededores, Chubut, Tierra del Fuego y Mendoza. La particularidad de esta cadena es la inclusión de esquemas de trabajo híbrido para ciertas áreas, además de las modalidades presenciales.

Entre los principales cargos activos se encuentran:

Ejecutivo de Ventas Mayoristas: Ideal para perfiles con experiencia en trato con clientes y gestión en el comercio a gran escala.

Promovendedores: Vacantes para la zona Sur y Martínez, que requieren orientación a la venta y disposición al trabajo en puntos físicos.

Administrativo/a de Recursos Humanos: Puestos disponibles en Comodoro Rivadavia y Río Grande, para personas con conocimientos específicos en gestión de personal, priorizando experiencia en tareas administrativas y manejo de documentación laboral .

y Río Grande, . Empleado de Mantenimiento y Empleado de Administración Comercial: Para personas con formación técnica general o capacidad para resolver gestiones internas en grandes tiendas.

Asistente de Property: Especializado en cuestiones edilicias y administrativas relacionadas con inmuebles.

Cajeros/as Polivalentes: En la zona norte del conurbano bonaerense, se buscan postulantes con experiencia previa en caja, manejo de sistemas y atención al público.

En la modalidad híbrida, Carrefour habilitó vacantes para perfiles más técnicos y analíticos, como:

Sumate al equipo de Data & Analytics

Analista de Legales

Comprador/a de Productos Frescos

Especialistas en Ecommerce

Administrativo Comercial

Además, para perfiles profesionales, Carrefour busca Analistas de Legales y Médicos Laborales en la provincia de Mendoza, fortaleciendo sus áreas de soporte interno.

“Viento Blanco”: secuestraron 20 kilos de cocaína con el sello de un poderoso clan narco

¿Cómo postularse en Carrefour? La mayoría de las oportunidades de Carrefour se gestionan a través del portal de la propia compañía o mediante plataformas de empleo reconocidas. El procedimiento se adapta según si la posición es presencial o híbrida, admitiendo tanto la carga de datos en línea como la posibilidad de avanzar posteriormente hacia entrevistas presenciales.

Claves para la postulación y competencias valoradas

Ambas empresas han estructurado procesos de inscripción sencillos, pero es fundamental que los postulantes presten atención a los detalles:

CV Actualizado: Es el primer filtro. Asegurate de que tu currículum esté al día y refleje tus habilidades y experiencia relevantes.

Especificidad en la postulación: Revisá las distintas alternativas y elegí aquella que mejor se adapte a tu perfil y aspiraciones.

Competencias clave: Coto y Carrefour valoran la buena comunicación, habilidades de organización, el manejo de herramientas informáticas básicas (paquete Office) y una fuerte predisposición al trabajo en equipo.

Las búsquedas suelen permanecer abiertas durante varias semanas, actualizándose según la demanda. Si bien algunos cargos técnicos o de mando medio pueden requerir experiencia o titulación específica, muchas posiciones ofrecen una puerta de entrada para personas con distintos niveles de formación.