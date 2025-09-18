La banda argentina Seattle Supersonics, reconocida por sus tributos a Nirvana, anunció la cancelación de su gira en Chile, donde tenía programados tres recitales, luego de recibir amenazas de muerte vinculadas a los violentos incidentes entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente en agosto.

En un primer momento, el grupo había comunicado que la suspensión se debía a “motivos de fuerza mayor”. Sin embargo, en las últimas horas revelaron las verdaderas razones: “Lo que ha pasado es que ganaron los malos. Hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local. Amenazas de muerte y de boicoteo por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente”, escribieron en Instagram.

Los shows estaban previstos para el 25 de septiembre en Quilpué, el 26 en Talcahuano y el 27 en Santiago.

Las intimidaciones —según explicaron— no solo se dirigieron a los músicos, sino también a miembros del equipo de producción en Chile. Algunos incluso recibieron mensajes con fotos y nombres de familiares directos, lo que generó un clima de creciente preocupación, según informó Infobae.

El grupo, que nació allá por 2010, ya se presentó en países como Uruguay, Paraguay, Brasil, México, Estados Unidos, Europa y Japón.

La banda repudió los hechos de violencia ocurridos el mes pasado y aclaró que no tiene relación alguna con lo sucedido entre las hinchadas: “Claramente, no tenemos absolutamente nada que ver, por absurda que sea la aclaración”.

Si bien los músicos restaron importancia a las amenazas por considerarse ajenos al conflicto, la producción local advirtió que no podía garantizar la seguridad del grupo ni la del público. Ante esa situación, se decidió suspender la gira: “Llegamos a la conclusión de que nadie en Chile podría asegurar tanto nuestra seguridad como así también la de otras personas involucradas”.

Finalmente, Seattle Supersonics agradeció a los fans chilenos por el apoyo y confirmó que las entradas serán devueltas automáticamente a través del sistema de venta. “Ya ganaremos los buenos. Esta vez, ganaron los malos. Repudiamos todo tipo de violencia. ¡Aguante Nirvana!”, concluyeron.

EL ROBO DE UNA BANDERA GENERÓ UNA VIOLENCIA EXTREMA

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana, fue suspendido y manchado por graves incidentes ocurridos en la tribuna destinada a los hinchas visitantes, protagonizados por sectores de la parcialidad chilena.

Según informó TyC Sports, el conflicto inició porque la parcialidad chilena robó una bandera de su par local, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación desencadenó las corridas de la barra brava del Rey de Copas, que no logró abrir el portón que separa a ambas hinchadas.

Desde la tribuna Pavoni Alta, sector exclusivo para los visitantes, se registraron numerosos destrozos materiales: butacas rotas y daños en la mampostería del estadio, que pusieron en evidencia la violencia con la que actuaron estos grupos.

Pero los problemas no quedaron ahí. Los hinchas chilenos también protagonizaron agresiones directas contra los simpatizantes locales que se encontraban en la bandeja inferior del estadio. La tensión en las gradas se volvió cada vez más intensa y el ambiente se cargó con gritos y enfrentamientos físicos. Frente a esta situación, las voces del estadio intentaron alertar a la hinchada visitante sobre la gravedad de sus acciones para intentar frenarlas.