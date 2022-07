Pablo Feighelstein, abogado y psicólogo, no conseguía el permiso para viajar el verano pasado a Puerto Madryn, porque la aplicación Mi Argentina no identificaba su rostro. El hombre oriundo de Río Tercero, Córdoba, perdió el ojo derecho y desde entonces usa un parche.

Al parecer no había forma de que la app reconociera su rostro, lo que le impedía obtener el permiso para veranear en la ciudad del golfo. Entonces no tuvo mejor idea que recortar el ojo de Mike Wazowsky -personaje animado animado de la saga Monsters, Inc- de una revista infantil y se lo pegó en la cara.

Lo insólito del caso es que para su sorpresa la aplicación lo identificó y pudo viajar a Puerto Madryn. “Lo pegué encima del parche y cuando puse la cara en la cámara para tomarme la foto, recién allí la aplicación me reconoció la cara y me permitió registrarme”, contó Feighelstein al diario Los Andes.

La elección que hizo Pablo Feighelstein del personaje no parece haber sido casual: el simpático Mike Wasowsky tiene un solo ojo enorme. Es imposible no reconocerlo. Nadie a esta altura sabe si con otro personaje de Disney hubiera funcionado.

“Mi esposa se reía y ahí le dije que no perdíamos nada con probar. ¡Y me tomó el rostro cuando puse la cara con el ojo dibujado pegado! Eso que antes no había podido registrar porque no encontraba el segundo ojo, ahora lo reconoció”, comentó Feighelstein.

Lo cierto es que Feighelstein y su familia pudieron disfrutar de su estadía en Puerto Madryn el verano pasado, gracias al ojo de Mike Wazowsky, aunque no deja de causar asombro la forma en que el hombre burló a la máquina.