COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una joven de Comodoro destacó este martes en redes sociales el caso de una amiga suya, llamada Leila, quien "es la primera mujer operativa convencional que trabaja para Baker Hughes en el yacimiento de PAE" en Comodoro Rivadavia. ADNSUR se contactó con Leila Lirio, de 23 años, quien con orgullo contó que por estas horas está aprendiendo a "manejar el sampi".

"Termine el secundario en la escuela 745 José Fuchs, me recibi en Economía y Gestión de las Organizaciones y en Baker Hughes soy la segunda mujer, pero en el puesto laboral en el que estoy si soy la primera", detalla con orgullo la joven en contacto con esta agencia.

"Me levanto 5:20, a las 6:10 me pasan a buscar en el colectivo por mi casa, llego a las 8 AM a Cerro Dragón y ahí arranca mi jornada laboral, que termina a las 17:30, cuando ya bajamos a Comodoro, a donde llego pasadas las 19", relata.

Respecto a cómo se siente en el yacimiento, donde todos sus compañeros de trabajo son hombres, aseguró que "bastante cómoda; me enseñan muchísimo y tratan de cuidarme".

"Una verdadera igualdad de oportunidades y un ejemplo del empoderamiento de la mujer en el mundo del trabajo petrolero comodorense", resaltó este martes Claudia, su amiga, en Facebook.

Leila, quien se desempeña en el yacimiento Cerro Dragón, trabaja "en el taller de tableros. Estoy aprendiendo a manejar el sampi", cuenta orgullosa.