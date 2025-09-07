En la noche del sábado, un incendio arrasó por completo una vivienda de madera en el lago Mari Menuco. El siniestro tuvo lugar en la zona del yacimiento Lindero Atravesado Occidental, ubicada entre el camping El Sosiego y Bahía Bonita, y no en la villa privada como se había informado inicialmente.

De acuerdo con el portal Centenario Digital, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario y personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre se desplazaron hasta el lugar. Cuando llegaron, el fuego ya había afectado toda la vivienda y las pérdidas fueron totales, aunque afortunadamente no hubo personas heridas. Se trataba de una construcción nueva, aunque con algunos detalles pendientes.

El oficial principal de Bomberos, Víctor Arroyo, indicó que las causas del incendio están siendo investigadas y aclaró que la vivienda no contaba con suministro eléctrico, lo que descarta de manera inmediata la hipótesis de un cortocircuito como origen del fuego.

Según trascendió, los dueños de la casa la habían inaugurado apenas unas horas antes, luego de finalizar su construcción. Una de las teorías apunta a que el incendio podría haber tenido su origen en brasas de una parrilla utilizadas tras un asado, aunque los propietarios aseguraron haber apagado correctamente las brasas.

Incendio en Mari Menuco: bomberos a 30 kilómetros

Al principio del siniestro, se temió que el fuego se propagara a otras construcciones de la zona, especialmente debido a la presencia de puestos de crianceros en el perilago de Mari Menuco, más allá de las villas turísticas y clubes de fin de semana.

A pesar de que el cuartel de bomberos de Centenario se encuentra a más de 30 kilómetros del lugar, la respuesta fue rápida, lo que permitió controlar la situación antes de que se extendiera. Cada vez que ocurre un siniestro en esta área, los bomberos de Centenario deben organizar una logística especial debido a la distancia y los gastos involucrados, ya que está dentro de su radio de cobertura.

Aunque los propietarios de la casa incendiada afirmaron haber apagado las brasas tras el asado, el incendio consumió completamente la vivienda, y aún no se ha confirmado si ese fue el verdadero origen del fuego. Las pericias que realicen los bomberos en las próximas horas serán las encargadas de determinar la causa exacta.

Con información de La Mañana Neuquén