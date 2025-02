Lo que debía ser un viaje tranquilo terminó en un escándalo. Pasajeros del vuelo 5302 de Flybondi, que partió desde Buenos Aires con destino a Neuquén, denunciaron que les robaron pertenencias y les destrozaron las valijas. El problema no terminó ahí: cuando quisieron reclamar en el aeropuerto, la empresa les respondió que no se haría cargo.

El vuelo tenía previsto aterrizar en Neuquén a las 20:20 del jueves, pero por razones no informadas llegó recién a las 21:15. Sin embargo, lo peor ocurrió después. Al retirar su equipaje, varios pasajeros notaron que sus valijas estaban rotas y les faltaban objetos personales.

Uno de los damnificados relató su experiencia en el Aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón: “Cuando abrí la valija, me di cuenta de que me habían robado un anillo de oro. No fui el único, muchos pasajeros estaban en la misma situación”, contó.

La polémica respuesta de la aerolínea

Ante la desesperación, los pasajeros afectados fueron hasta el mostrador de Flybondi para hacer el reclamo. La respuesta que recibieron aumentó aún más su enojo.

“Nos dijeron que al comprar el pasaje firmamos un contrato donde la empresa se desliga de estos casos. Básicamente, nos informaron que no van a devolvernos nada”, denunció otra viajera.

Los damnificados no descartan que la demora en Buenos Aires haya sido clave para que alguien del personal del aeropuerto tuviera tiempo de manipular las valijas.

Algunos pasajeros decidieron denunciar el hecho ante la Policía Aeroportuaria, que inició una investigación para determinar qué ocurrió con el equipaje.

Mientras tanto, los afectados advierten a otros viajeros que tomen precauciones al despachar sus valijas en vuelos de Flybondi, ya que la empresa no ofrece garantías ante robos o daños.