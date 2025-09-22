El excombatiente de la Guerra de Malvinas, Jorge Omar Raileff, nació en Gobernador Costa y actualmente vive en Comodoro Rivadavia. Desde el 16 de agosto se encuentra en Buenos Aires, a la espera de iniciar un tratamiento contra el cáncer de piel. Sin embargo, todavía no pudo comenzar la quimioterapia porque necesita una medicación de altísimo costo que no puede afrontar.

En diálogo con ADNSUR, el propio Raileff relató que todo "hace 9 meses como un pequeño granito en la ceja y en el pómulo, como si fuera un pelo encarnado; desde ahí empezó mi calvario hasta ahora. En abril me hice la biopsia; tardó dos meses en llegar. Cuando obtuve los resultados de que tenía cáncer, lo vi al doctor, pero al saber que mi obra social estaba fundida, él me iba a operar en el Hospital Regional. Pero al ser de alta complejidad —que cubre muchos servicios complejos de salud en la región— siempre está lleno y colapsado de gente. Así que me programaron cuatro veces la cirugía y no me pude hacer nada en Comodoro".

Frente a esta situación, su familia decidió trasladarlo a la Capital: “Cansado y agobiado con el calvario del dolor, mis hijos me trajeron acá a Buenos Aires, al Hospital Italiano. Desde el 16 de agosto estoy acá, ya me hice todos los estudios para realizar la quimioterapia. Pero resulta que al final de todo me encuentro con que PAMI, veterano de guerra, tampoco cubre el medicamento ese que se llama “pembrolizumab” 100 miligramos, que es una droga para combatir el cáncer donde me van a hacer la quimioterapia”. Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

“La droga esa sale dieciséis millones de pesos para poder comprarla”, contó y explicó que "la droga contra el cáncer no está incluida dentro de la cobertura al 100% del PAMI pese a que hay una ley y que hay precedentes jurídicos que establecen que un paciente oncológico tiene que recibir las drogas necesarias para combatir el cáncer, pero bueno, acá estamos.

“Así más o menos esa es la situación por la cual estoy atravesando. Solamente me estoy manteniendo con analgésicos que me dieron en el Hospital Italiano; todavía no podemos hacer nada hasta obtener la droga para combatir el cáncer a través de la quimioterapia”, agregó.

El vecino contó que requiere sí o sí medicación por la complejidad de su cuadro porque "soy trasplantado de riñón desde hace diez años y tengo diagnóstico actual de insuficiencia renal crónica terminal. Por eso son tan estrictos los cuidados de la doctora y del equipo del gabinete oncológico del Hospital Italiano para poder trabajar con drogas que sean seguras, como lo es el pembrolizumab de 100 miligramos, al cual estoy intentando acceder", explicó.

SOLIDARIDAD

Hoy, Raileff espera poder iniciar el tratamiento y confía en la solidaridad de la comunidad para poder costear la medicación que necesita con urgencia. “La gente es muy solidaria; está colaborando desde el sur hasta el oeste del país”, dijo muy emocionado.

Es que el vecino abrió una cuenta por recomendación de compañeros veteranos para que quienes colaboraran puedan hacerlo y reunir el dinero para comprar la medicación.

“Los compañeros veteranos de guerra acá me pidieron que me dieran un alias para que ellos pudieran colaborar y estar en contacto casi con gran parte de los centros de veteranos de guerra de Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Comodoro. Así que nada: palabras de agradecimiento no solo a los veteranos de guerra sino a la comunidad en general y a los medios en particular que se han interesado por mi caso”, concluyó.

*👇 Colaboraciones :

A través de Mercado Pago

Alias: Ayuda.veterano

CVU: 0000003100068736917425

Nombre: Rosa Eliana Henríquez.